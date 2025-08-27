Grupo RBS apresenta as principais iniciativas digitais da empresa no Digital Day

Evento Digital Day, realizado nesta quarta-feira (27), contou com a participação de comunicadores, agências e clientes. Divulgação / Grupo RBS

Reforçando sua expertise em soluções de comunicação e performance, o Grupo RBS promoveu, nesta quarta-feira (27), a primeira edição do Digital Day no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O evento para agências e clientes apresentou as principais iniciativas digitais da RBS para o mercado.

Conduzido pelos comunicadores Diori Vasconcelos, Luís Leite e Cris Silva, o evento também contou com a participação de executivos da empresa, que falaram de temas como dados, tecnologia, performance, branded content e inovação. Além disso, foram relatados cases estratégicos de clientes, demonstrando o potencial da RBS em alavancar negócios no ambiente digital.

O diretor-executivo de Digital e Transformação, Marcelo Leite, abriu os painéis, seguido por Rodrigo Muzell, gerente-executivo de Jornalismo Digital, que falou sobre as transformações da Redação Integrada de Zero Hora, Gaúcha e GZH. Os comunicadores Diori Vasconcelos e Luís Leite, ao lado da gerente-executiva de Operações Digitais e Dados, Ana Kremer, abordaram a especialidade da RBS em gerar conteúdo relevante a partir do entendimento sobre a audiência, transformando dados em comunicação.

A parte de conteúdo e narrativa de marca ficou por conta dos comunicadores Diori Vasconcelos, Luís Leite e Cris Silva, ao lado da gerente de Produto Digital, Melissa Garate, da analista de Produto B2B, Wanessa Cardoso, e da coordenadora de Produto Digital, Julia Lang.

Leia Mais Grupo RBS anuncia evolução da frente de conteúdo para marcas