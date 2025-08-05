Grupo RBS abre inscrições para Editais 2025

Realizado há nove anos, o Editais é uma das principais ações sociais do Grupo RBS. Grupo RBS / Divulgação

O Grupo RBS abre, nesta terça-feira (5), as inscrições para a seleção do Editais 2025. O programa destinado a iniciativas gaúchas busca incentivar, por meio de aporte financeiro, projetos com foco social em atividade no Estado.

Neste ano, serão destinados R$ 182 mil a pessoas físicas, jurídicas e organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao esporte, à cultura e ao apoio para crianças e adolescentes. São R$ 50 mil a mais em relação ao ano passado.

Na modalidade esporte, podem se inscrever entidades de caráter desportivo por meio da inclusão social e com certificado de captação válido emitido pelo Ministério do Esporte.

Já o segmento cultural inclui iniciativas de qualquer natureza com certificado de captação válido emitido pelo Ministério da Cultura.

Em relação à categoria de criança e adolescente, podem participar programas que colaborem com o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos devidamente registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Porto Alegre.

Os interessados em participar devem conferir o regulamento e enviar suas propostas até 1º de setembro pelo site do Grupo RBS. No formulário, é preciso informar os dados cadastrais da instituição, os contatos da organização e do responsável pela inscrição e o certificado de captação de recurso válido pela Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo à Cultura ou pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança) da Capital.

Também é necessário disponibilizar informações sobre o público atendido, o objetivo da iniciativa, a metodologia, o período de execução, os resultados esperados, o orçamento e os outros financiadores parceiros. Não há limite de envio de projetos por entidade, mas cada proposta deve ser enviada de forma individual.

Os selecionados serão divulgados em 15 de outubro.

Realizado há nove anos, o Editais é uma das principais ações sociais do Grupo RBS. São mais de 83 mil beneficiados desde 2016, totalizando R$ 1,9 milhão em doações para todo o Estado.

Em 2024, entre os selecionados na área da cultura estavam a iniciativa Clube Arte para Todos e a Primeira Fila Produções Artísticas, que trouxe, para a capital gaúcha, o 31º Porto Alegre Em Cena e a instituição SOS Bom Humor Doutores Palhaços. Na categoria Funcriança, o Pão dos Pobres de Santo Antônio e a Associação Coletivo Autônomo Morro da Cruz foram as escolhidas. Já por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, as iniciativas selecionadas foram a Associação Cultural Desportiva Sapucaiense e o Centro Medianeira, programas de incentivo a práticas como capoeira e skate.