Granizo e chuva forte atingem municípios do interior do RS

Catorze municípios informaram ocorrências de granizo e chuva forte desde a noite de sábado (2) no Rio Grande do Sul. O levantamento está em um boletim divulgado pela Defesa Civil estadual na manhã deste domingo (3).
Se somado ao balanço de sábado, nove municípios do Interior registraram estragos por conta de temporais neste fim de semana (veja detalhes abaixo).
A maioria dos relatos no boletim mais recente é de cidades da Região Central que registraram granizo: Santa Maria, Santiago, Unistalda, Capão do Cipó, São Vicente do Sul, Jaguari, São Pedro do Sul e São João do Polêsine.
Santa Maria foi a única a informar danos: uma residência desabou durante a madrugada, quando chovia forte; ninguém ficou ferido.
O granizo também ocorreu em Maçambará, São Gabriel e Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, e Canguçu, no sul do Estado. As prefeituras desses municípios não reportaram danos por conta do granizo, segundo o boletim.
Aceguá, no Sul, e Caçapava do Sul, na Campanha, relataram chuva forte no período, sem danos.
O levantamento indica que há duas pessoas desalojadas, em Santa Maria e Arroio Grande; não foram relatados casos de feridos ou desaparecimentos até o momento.
Boletim anterior
Na noite de sábado, a Defesa Civil havia divulgado levantamento que indicava oito municípios com danos devido ao temporal neste fim de semana.
Entre eles estavam: Aceguá, Bagé, Candiota e Hulha Negra, na Campanha, Arroio Grande, Jaguarão e São José do Norte, no Sul, e Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. A maioria dos danos está relacionada ao vento:
Aceguá
Município reportou queda de granizo na zona rural, causando danos em telhados de residências.
Arroio Grande
Ventos fortes ocasionaram danos em telhados de três residências.
Bagé
Danos em telhados em três residências e uma árvore caída.
Candiota
Destelhamentos e árvores caídas na zona rural.
Hulha Negra
Destelhamento na zona rural.
Jaguarão
Danos em telhado de uma residência.
Santana do Livramento
Danos em telhados e árvores caídas no centro da cidade.
São José do Norte
Danos nos telhados de residências.