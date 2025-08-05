Governo federal destina R$ 32 milhões para reconstrução do Sistema Único de Assistência Social no RS

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, esteve em Porto Alegre nesta segunda-feira (4) para assinatura dos contratos das obras de reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O governo federal vai investir R$ 32 milhões em 44 obras, distribuídas por 27 municípios gaúchos atingidos pela enchente do ano passado (veja a lista abaixo).
Os recursos são para construção e reforma de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centros de Convivência e Unidades de Acolhimento no Estado.
Além disso, o recurso também será destinado para aquisição de equipamentos, mobiliários e aluguel de espaço para unidades de Creas e Cras durante o período das obras.
Confira a lista dos municípios contemplados:
- Alvorada
- Arroio do Meio
- Cachoeira do Sul
- Canoas
- Colorado
- Cruz Alta
- Cruzeiro do Sul
- Eldorado do Sul
- Estrela
- Gramado
- Guaporé
- Lagoão
- Lajeado
- Marcelino Ramos
- Mussum
- Novo Hamburgo
- Porto Alegre
- Rio Grande
- Roca Sales
- Rolante
- Santa Clara do Sul
- São Leopoldo
- São Marcos
- São Nicolau
- São Sebastião do Caí
- Segredo
- Vespasiano Correia