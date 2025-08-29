Geral

Exploração comercial
Notícia

Governo do RS espera liberar mineração de areia do Guaíba até dezembro, após 12 anos de disputa judicial

Fepam concluiu o zoneamento ecológico-econômico, exigido pela Justiça Federal em 2016. Estudo será apresentado ao Judiciário, a quem caberá autorizar ou não o Estado a retomar a atividade

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

Paulo Rocha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS