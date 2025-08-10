Fundos imobiliários: o que são e como investir em FIIs  

Em dezembro de 2022, eram 1,97 milhão de investidores em FIIs no país. Em 2025, até junho, saltou para 2,83 milhões. Shades3d / adobe.stock.com

O ramo imobiliário é um dos queridinhos dos brasileiros quando o assunto é investimento. O uso de imóveis para obter renda mensal permeia o sonho de parte da população que busca estabilidade em diferentes períodos da economia. Nesse cenário, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) ganham destaque como opção mais flexível e com maior liquidez, segundo especialistas de mercado.

Os FIIs são fundos de investimentos que reúnem recursos de diversos participantes que querem aplicar em empreendimentos imobiliários. A forma como isso ocorre depende das regras estabelecidas em cada fundo. O objetivo costuma ser o mesmo: obter uma renda mensal, de forma menos burocrática, com investimento em imóveis para locação, venda ou arrendamento, por exemplo, ou via aportes em dívidas desse setor.

Dados da B3 — a bolsa de valores brasileira — mostram como esse tipo de aporte vem ganhando força nos últimos anos. Em dezembro de 2022, eram 1,97 milhão de investidores em FIIs no país. Em 2025, até junho, esse montante saltou para 2,83 milhões.

Leia Mais Financiamento imobiliário: o que é preciso saber antes de comprar a casa própria

Marcos Baroni, head de fundos imobiliários e analista CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento) da Suno Research, afirma que os fundos imobiliários podem ser uma fonte de renda mais previsível e sem sobressaltos:

Uma carteira bem diversificada em tipos e setores tende a gerar um retorno relativamente harmônico. O que isso quer dizer? Você ter uma renda previsível entre um mês e outro. MARCOS BARONI Head de fundos imobiliários e analista CNPI da Suno Research

— Não vai ter uma amplitude muito grande entre um mês e outro em geral. Você pode ter isso isoladamente em alguns fundos, mas os fundos maiores, já com um histórico um pouquinho maior, tendem a ter uma renda mais harmônica — acrescenta Baroni.

Categorias de fundos imobiliários

Os fundos imobiliários contam com algumas categorias. Uma das principais envolve os chamados FIIs de tijolo, que são os que trabalham com propriedades físicas, como residenciais, condomínios logísticos, escritórios e shoppings.

Outro são os FIIs de papel, que focam em dívidas e recebíveis imobiliários, como, por exemplo, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

É possível ter uma renda mensal com fundos imobiliários, porque basicamente é o seguinte: no fundo de tijolo, por exemplo, vai ter a receita dos empreendimentos. São deduzidos os custos do fundo e o que gera de lucro é distribuído aos investidores. Tem o rendimento mensal por cota. Então, basicamente quanto mais cotas um investidor tem no fundo imobiliário, mais receita ele vai ter no mês a mês. É um jogo de comprar cotas. LEONARDO VERÍSSIMO Analista da Eleven Research

Riscos

Assim como em outros investimentos, também é importante estar atento aos processos e regras que envolvem os FIIs.

O head de fundos imobiliários e analista da Suno Research destaca que o maior risco para o investidor iniciante é começar a investir apenas porque ele gosta da ideia da renda mensal e ignorar todos os outros fatores. Baroni afirma que é necessário conhecer bem os ativos e os gestores do fundo no qual tem cotas:

— O risco é justamente o contrário disso. É você não conhecer os ativos, não conhecer os gestores, se balizar por indicadores pura e simplesmente. Então, você tem que ter um estudo inicial um pouco mais aprofundado antes de realmente começar a investir. Tem que entender a dinâmica do fundo imobiliário, entender o que que tem dentro daquele portfólio.

O risco, principalmente no caso dos fundos de papel, é a corrosão da renda, segundo Leonardo Veríssimo, analista da Eleven Research.

O retorno desse tipo de FII é composto por reposição de inflação e taxa previamente contratada, mas, se o investidor não poupa ou reinveste uma parte do rendimento, sua capacidade de compra no futuro pode ser "corroída". Por isso, é importante reinvestir pelo menos de 30% a 40% do retorno para proteger o dinheiro no longo prazo.

Imóvel como investimento

Mesmo com o avanço dos FIIs, alguns investidores preferem realizar negócios no mercado imobiliário por meio da aquisição de unidades de forma direta. O analista da Eleven Research afirma que o imóvel pode ser usado como investimento, como uma proteção de capital, desde que sejam observados pontos como localização, preço atrativo na compra e conservação.

— Não adianta ter um imóvel, um lugar ruim, um imóvel muito depreciado. Um imóvel pode ser considerado investimento bom, rentável, quando você compra com desconto ou quando compra para alugar e a receita de aluguel é atrativa, comparada ao valor que você pagou no imóvel. Então, tem vários pontos aí para verificar — pondera Leonardo Veríssimo.

No entanto, parte dos especialistas atenta para o fato de que alguns imóveis não têm grande liquidez, porque a venda ou locação não são movimentos certos e harmônicos, dependendo de condições de mercado, renda da população e outras variáveis.

Nesse ponto, alguns fundos imobiliários podem garantir mais liquidez, agilidade e flexibilidade. Além disso, algumas pessoas que estão começando e não têm o valor para comprar um imóvel podem adquirir cotas menores em FIIs.

Dicas para investir em fundos imobiliários

Conheça bem o fundo no qual vai investir. Ter clareza sobre os ativos e gestores do FII ajudam a retornos alinhados com o objetivo.

Antes de escolher o tipo de fundo, atente às vantagens e aos riscos desse tipo de ativo.

Por exemplo, em fundos de papel, tente reinvestir parte do retorno para proteção do dinheiro.

Em fundos de tijolo, observe pontos como risco de vacância e de inadimplência, que podem comprometer os retornos.

No caso da compra de imóveis de forma isolada, pesquise localização, preço de compra, descontos e potencial de venda no futuro. Também tenha em mente que a liquidez nem sempre é rápida nesse tipo de aporte, que envolve investimento alto.

Leia Mais Glossário do investidor: entenda as principais siglas e termos do mercado financeiro

Entenda os principais termos relacionados a investimentos citados nesta reportagem

Liquidez

Liquidez diz respeito à velocidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. É como o ativo ou valor mobiliário pode ser comprado ou vendido sem afetar o preço do ativo. Saber a liquidez do ativo ajudará a determinar onde investir.

Bolsa de Valores

Bolsa de Valores é o mercado onde são negociados diferentes produtos de investimentos. No Brasil, ela é conhecida como B3.

Ela funciona como um ambiente regulado, em um espaço físico ou eletrônico, em que os investidores podem comprar e vender ativos financeiros específicos, por intermédio de instituições autorizadas.

Carteira de investimentos