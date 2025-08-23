Freio de Ouro exibe elite da raça que forjou sobre patas a história do RS

Um a um, eles desfilam despacito, evoluindo a andadura do passo ao galope, a exuberância exposta no pelo brilhoso, na cara curta de olhos expressivos, na compleição de ombros robustos, peito largo e pernas musculosas. Ao comando quase invisível do ginete, freiam de súbito com as patas dianteiras retilíneas enquanto o corpo senta sobre as traseiras, giram sobre si mesmo em rodopios bailarinos, conduzem o boi pelas paletas em cadenciada correria pista afora.

Nas arquibancadas, o público grita, aplaude e assovia, em testemunho às manobras de velocidade e precisão dos melhores cavalos crioulos do planeta. Todos os anos, o Freio de Ouro seleciona a elite da raça numa competição que alia a destreza dos ginetes à mais perfeita harmonia entre aptidão física e eficácia nas tarefas da lida campeira.

De 1º a 6 de setembro, 98 conjuntos disputam a 44ª edição do evento, durante a Expointer, em Esteio. Para chegar lá, é necessário passar por 50 credenciadoras e sete classificatórias, um funil que em 2025 envolveu 939 cavalos e éguas. Essa evolução, porém, é secular.

Trazidos à América do Sul por colonizadores espanhóis e portugueses, os crioulos se originaram de cavalos ibéricos, principalmente das raças andaluz e berbere. No novo continente, livres da presença humana e sem predadores à espreita, se espalharam pelas vastas planícies do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina.

A brutalidade da natureza, transitando do frio gélido ao calor cáustico e impondo dieta severa em tempos de estiagem, moldou sua rusticidade. Somente os melhores sobreviviam, tornando-se andarilhos, numa síntese evolutiva de sua ascendência árabe e europeia.

Há 300 anos, manadas de cavalos selvagens galopavam arredios pela imensidão do pampa. Domados pelos indígenas e adestrados pelos gaúchos das mais distintas querências, os crioulos se tornaram essenciais na rotina das estâncias. Fortes, bonitos e dóceis, forjaram sobre patas a história do Estado, pastoreando o gado e envergando escaramuças revolucionárias.

O cavalo crioulo tem um significado muito especial no Rio Grande do Sul. Primeiro nas guerras, depois como ferramenta de trabalho. A partir da preocupação com a preservação, prospecção e seleção da raça, ele se tornou um animal de múltiplo uso em todo território nacional, com grande geração de emprego e renda. CÉSAR HAX Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC)

A excelência dos crioulos foi primeiro detectada pelo veterinário franco-argentino Don Emilio Solanet. Com medo de que os crioulos perdessem os predicados naturais em cruza com animais estrangeiros, Solanet fez três expedições aos confins da Patagônia no início do século 20.

Em 1911, 1913 e 1919, ele navegou por 2 mil quilômetros e cavalgou por mais 400 até reservas indígenas no sopé dos Andes argentinos. Em cada tribo, selecionou as melhores éguas e garanhões, rastreando os que jamais haviam tido contato com outra linhagem equina.

Assim, formou um plantel de 84 machos e fêmeas do mais autêntico puro sangue crioulo, definindo as características que até hoje referenciam o padrão da raça. Em 1922, a Argentina reconheceu a estirpe, batizando-a de criollo, que para os hermanos significa "homem do campo". Dez anos depois, era fundada em Bagé a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), cuja missão é preservar e difundir a raça no país.

Beleza, força e habilidade caracterizam a raça que se originou de cavalos ibéricos, principalmente andaluz e berbere. Jefferson Botega / Agencia RBS

Disputa inaugurada oficialmente há 43 anos

Após as primeiras décadas avaliando os animais somente pela morfologia, a entidade decide incorporar provas funcionais à seleção. Em 1977, durante uma improvisada 1ª Exposição Funcional de Jaguarão, as provas com demonstração de doma, resistência, docilidade e coragem entusiasmam a plateia, levando a ABCCC a fazer da disputa de habilidades uma competição oficial para marcar os 50 anos da entidade. Nascia assim, em 1982, o Freio de Ouro. Na primeira edição, a disputa da final atraiu tanta gente à pista central da Expointer que os remates concomitantes tiveram de ser suspensos por falta de público.

O vencedor foi Itaí Tupambaé, filho do lendário La Invernada Hornero, o supremo exemplar da raça. Reprovado na admissão da Expointer por ter um sobreosso na pata dianteira, o tordilho gerou 15 vencedores do Freio de Ouro, oito nos 10 primeiros anos da competição. Com 614 filhos, 8.846 netos, Invernada Hornero soma 13.480,75 pontos, ainda hoje liderando o Registro de Méritos da ABCCC.

Na encilha de Itaí Tupambaé estava Vilson Souza, um vaqueiro de Uruguaiana que ia à escola numa mula pitiça e, adulto, se tornou a personificação do gaudério pela perícia com que montava a cavalo. Aclamado como o “Ginete do Século”, ele morreu em 2020, aos 86 anos.

Ao conferir elegância e firmeza à condução das rédeas, Vilson Souza inaugurou uma galeria de ginetes que fazem do preparo do crioulo uma arte. Na série Treinador de Campeões, publicada de hoje até quarta-feira (27) Zero Hora contará as histórias de quatro desses personagens, que exibem a campo aberto ou em brete exíguo as virtudes do animal símbolo do Rio Grande do Sul.

O Freio de Ouro

Principal competição da raça crioula na América Latina, o Freio de Ouro é resultado de um ciclo de provas. Esse ciclo começa cerca de um mês após a edição do Freio na Expointer, com as primeiras credenciadoras — no total, são 50 delas, que selecionam animais para sete classificatórias. Há ainda uma classificatória aberta, espécie de repescagem. Os 96 animais classificados, mais o vencedor do Freio de Ouro e do Freio de Prata da edição anterior, disputam a grande final de Esteio.

Morfologia

É uma prova que avalia beleza, conformação e correção física do animal.

Provas Funcionais

Andadura — Avalia três andamentos distintos: tranco, trote e galope, incluindo a docilidade do animal no movimento de desmontar e montar do ginete.

Avalia três andamentos distintos: tranco, trote e galope, incluindo a docilidade do animal no movimento de desmontar e montar do ginete. Figura — Percurso em zigue-zague entre 17 fardos, onde se avalia velocidade, correção dos movimentos e equilíbrio do animal.

Percurso em zigue-zague entre 17 fardos, onde se avalia velocidade, correção dos movimentos e equilíbrio do animal. Volta sobre Patas — O animal realiza dois giros sobre si mesmo para cada lado, retornando à posição original.

O animal realiza dois giros sobre si mesmo para cada lado, retornando à posição original. Esbarrada — Os competidores saem a galope numa atropelada de 20 metros, freando bruscamente diante dos jurados.

Os competidores saem a galope numa atropelada de 20 metros, freando bruscamente diante dos jurados. Recuada — Recuo em linha reta ao final da volta sobre patas e esbarrada, com avaliação da coordenação, ritmo, direção e alinhamento dos movimentos.

Provas Funcionais com Gado

Aparte e Manutenção — Numa mangueira de 16 x 9 metros, o ginete deve apartar e manter um novilho em movimento, demonstrando a doma e aptidão vaqueira do cavalo.

Numa mangueira de 16 x 9 metros, o ginete deve apartar e manter um novilho em movimento, demonstrando a doma e aptidão vaqueira do cavalo. Pechadas — Na mesma mangueira, o animal deve pechar a rês na altura da paleta duas vezes (uma de cada lado), demonstrando coragem, velocidade e superioridade.

Na mesma mangueira, o animal deve pechar a rês na altura da paleta duas vezes (uma de cada lado), demonstrando coragem, velocidade e superioridade. Paleteada — Dispostos em duplas, devem conduzir o boi até quase o fim da pista, “apertá-lo” e reconduzi-lo.

Provas Funcionais Finais