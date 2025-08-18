Free shops: veja, em mapa, onde estão as lojas francas de fronteira no RS

Chocolates, bebidas e perfumaria estão entre os itens importados mais procurados pelos brasileiros. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Dos 33 municípios brasileiros habilitados para terem free shops de fronteira terrestre, 11 ficam no Rio Grande do Sul. A modalidade de negócios está em expansão no Estado, atraindo mais consumidores para os locais já tradicionais no turismo de compras e também para os novos destinos que começam a se consolidar.

Conforme dados da Receita Federal atualizados até o fim de julho, eram 31 lojas do tipo autorizadas no Rio Grande do Sul, com 26 em funcionamento.

Chocolates, bebidas, perfumes, maquiagens, eletrônicos e roupas estão entre os principais atrativos para os compradores brasileiros. Dependendo da loja e da cotação do dólar, é possível encontrar itens até três vezes mais baratos do que em lojas de comércio tradicional.

Dos destinos gaúchos para compras, Uruguaiana se destaca pela quantidade de free shops em funcionamento — são 14. Em Santana do Livramento, enquanto as lojas francas de produtos diversos ainda estão sendo preparadas, as principais atrações são a proximidade com Rivera, tradicional polo uruguaio de compras, o turismo na Campanha e o primeiro free shop de vinhos do país.