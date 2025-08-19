Geral

Memória preservada
Notícia

Folha por folha: como a UFSM recupera milhares de documentos atingidos pela enchente de 2024

Universidade coordena força-tarefa pioneira no país para restaurar mais de 36 mil caixas de arquivos

Tayline Manganeli

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS