Folha por folha: como a UFSM recupera milhares de documentos atingidos pela enchente de 2024

Arquivos da UFSM começaram a ser recuperados após um tempo de secagem, em junho de 2024. Paulo Barauna / UFSM / Divulgação

O bipe emitido a cada folha digitalizada e o vaivém de caixas etiquetadas, arquivos separados e reorganizados simbolizam um recomeço para uma equipe multidisciplinar coordenada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) focada em preservar e salvar a memória.

Em uma sala de um prédio no campus sede da UFSM funciona o núcleo das operações — o coração do projeto Recupera Acervo — reconhecido pelo Arquivo Nacional como a primeira estrutura brasileira dedicada ao resgate emergencial de grandes volumes documentais.

O grupo, formado por mais de 140 profissionais das mais diferentes áreas, tem a missão de recuperar mais de 36 mil caixas com dezenas de milhares de documentos danificados pela enchente de 2024.

O início do projeto

A iniciativa surgiu para salvar os arquivos da própria universidade, atingidos em 30 de junho de 2024, quando o transbordamento de um açude alagou o subsolo da Reitoria, onde estavam armazenadas 12 mil caixas. Materiais de pesquisa, trabalhos acadêmicos e outros registros que contam a história da instituição desde 1960 ficaram submersos por quase nove horas.

Uma ação emergencial, com apoio do Exército, retirou os volumes encharcados. A rapidez foi fundamental, segundo especialistas, para viabilizar a recuperação posterior.

Técnica de congelamento

Contêineres desativados foram adaptados para armazenar os documentos a -22 °C. Paulo Barauna / UFSM / Divulgação

Foram semanas de planejamento e testes até a equipe adotar uma técnica de congelamento dos arquivos molhados, método que impede o crescimento de fungos e permite tratamento posterior mais seguro, como explica a arquivista Daiane Regina Segabinazzi Pradebon. Contêineres desativados foram adaptados para armazenar os documentos a -22 °C, onde aguardam a vez de serem tratados.

Camadas de gelo depois são cuidadosamente retiradas de cada documento. Tayline Manganeli / Agencia RBS

Projeto ganha corpo

No início deste ano, órgãos federais e estaduais também recorreram ao projeto para tentar salvar seus acervos, alagados pela cheia do Guaíba, em Porto Alegre. Seis meses após a enchente, o congelamento já não era eficaz para esses casos, mas o desafio foi aceito. Uma segunda frente de trabalho foi criada para restaurar documentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); do Banco Central; da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Ministério da Saúde (MS); e do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

Arquivos dos órgãos estaduais e federais estão mais prejudicados que os da universidade. Paulo Barauna / UFSM / Divulgação

O caminho da recuperação

A organização do Departamento de Arquivo Geral da UFSM permitiu montar um núcleo transdisciplinar com especialistas em Arquivologia, Química, Farmácia, Engenharias, Biologia e Tecnologia da Informação. Apesar de semelhantes no processo e cuidados, as etapas de tratamento dos arquivos da universidade e dos demais órgãos são diferentes, justamente porque os primeiros estão congelados e os outros, não.

Das 36 mil caixas recebidas, cerca de 3 mil já foram recuperadas — mais de 20 mil documentos, ou cerca de cem mil páginas. Cada documento leva de quatro a cinco dias para passar por todas as etapas. As mesas de trabalho se dividem por funções, com espátulas, bisturis e pincéis à disposição.

Rayla Machado, que atua há cinco meses na etapa de folhagem, descreve o cuidado necessário:

— Cada um desses arquivos demora mais ou menos duas horas para a gente terminar. É preciso pegar cada folha com muito cuidado para não rasgar. Ainda assim, qualquer dano, a gente recupera depois. Algumas chegam aqui mais fáceis de desgrudar, outras têm que puxar com todo o cuidado.

Daiane é uma das arquivistas que trabalha no projeto. Paulo Barauna / UFSM / Divulgação

Segundo a arquivista Daiane, nenhum documento da instituição foi perdido, nem mesmo os mais comprometidos:

— Tudo foi readaptado aqui. Todas as técnicas foram pensadas para essa finalidade, para trazer agilidade e isso foi dando certo.

Casos mais complexos

A situação em Porto Alegre foi especialmente crítica: diversos documentos chegaram colados, formando blocos compactos difíceis de separar. Antes do tratamento, os papéis passaram por um processo de imersão e, em seguida, foram cuidadosamente limpos um a um com uma solução de cloreto de benzalcônio e água deionizada.

Alguns arquivos se colaram e chegam a formar blocos maciços. Tayline Manganeli / Divulgação

Segundo os arquivistas, a prioridade é preservar o conteúdo escrito dos documentos. Para isso, é seguido um checklist rigoroso durante o processo de recuperação. Sempre que possível, os documentos são devolvidos ao órgão de origem, mesmo que apresentem danos físicos, desde que o conteúdo esteja preservado.

Depois de restaurados, os documentos passam a ser monitorados em ambientes com controle de umidade e temperatura. Mesmo desinfetados, ainda podem conter resíduos com risco para a proliferação de fungos e bactérias.

Memória preservada

Entre os arquivos já recuperados está o desenho original do brasão da UFSM, pintado à mão no início dos anos 1960. Encontrado sete dias após o alagamento, foi tratado com prioridade para manter a integridade da folha.

Brasão da UFSM pintado à mão foi criado em 1960. Divulgação/UFSM / Divulgação

Pesquisa e inovação

Além da atividade de restauração, o projeto impulsiona pesquisas científicas que podem ajudar outras instituições e aprimorar métodos existentes. São pelo menos seis estudos em andamento, incluindo o desenvolvimento de equipamentos com impressoras 3D para reduzir custos e testes químicos para identificar produtos mais eficientes contra fungos e bactérias no papel.

Grupo é formado por mais de 140 profissionais das mais diferentes áreas. Tayline Manganeli / Divulgação

Investimento