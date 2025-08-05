Geral

Compra da casa própria
Notícia

Financiamento imobiliário, portabilidade, crédito: Giane Guerra e convidados respondem dúvidas em live; acompanhe ao vivo

Colunista de GZH recebe a diretora de Assuntos Habitacionais do Sindimoveis-RS, Simone Carvalho, e a educadora financeira Wendy Carraro, com quem esclarecerá questões enviadas por leitores

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS