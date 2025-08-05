Financiamento imobiliário, portabilidade, crédito: Giane Guerra e convidados respondem dúvidas em live; acompanhe ao vivo

A compra da casa própria segue sendo um dos principais objetivos do brasileiro. Segundo pesquisa do Datafolha, de fevereiro de 2025, 93% das pessoas que vivem de aluguel ou em casa cedida sonham em adquirir um imóvel próprio.
E é este tema, tão caro à sociedade, é debatido em uma live especial do Acerto de Contas. A colunista de Zero Hora Giane Guerra recebe:
- Anderson Aires, repórter de Economia de Zero Hora
- Simone Carvalho, diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimoveis-RS)
- Wendy Carraro, educadora financeira
Entre os temas da conversa:
- Financiamento da casa própria
- Regras do Minha Casa, Minha Vida
- Empréstimo consignado CLT
- Portabilidade