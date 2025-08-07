Ferrovia entre Porto Alegre e Gramado tem construção autorizada; veja, em mapa, traçado previsto

O governo do Rio Grande do Sul assinou nesta quinta-feira (7), no Palácio Piratini, a autorização para a implantação de uma ferrovia de passageiros entre Porto Alegre e Gramado. O contrato foi firmado com a empresa SulTrens, responsável por desenvolver o projeto com investimento previsto de R$ 4,5 bilhões, totalmente com recursos privados.
Essa é a primeira vez que um estado brasileiro concede autorização de exploração privada para uma ferrovia dentro de seu território. A outorga tem validade de 99 anos.
O traçado da ferrovia terá 83 quilômetros, passando por 19 municípios e impactando diretamente outros três (veja a lista abaixo).
Mapa com traçado da futura ferrovia:
Na cerimônia de assinatura, o governador Eduardo Leite ressaltou que o Estado não terá custos com a iniciativa e, inclusive, as desapropriações ficarão a cargo dos empreendedores.
— O Estado deve desenvolver equipes próprias para acompanhar o projeto e, assim que esses processos começarem a entrar na etapa de licenciamento, darmos capacidade de celeridade a eles — disse Leite.
O administrador da SulTrens, Renato Ely, afirmou que, com a autorização assinada, a empresa partirá para a fase de detalhamento dos estudos e de captação de investidores.
— A gente imagina que consiga captar alguma coisa na ordem de dois milhões de passageiros indo e voltando, quatro milhões de viagens por ano — adiantou, sem revelar a projeção de custo da passagem.
Início previsto para 2032
O percurso inclui 27 cruzamentos com rodovias, 15 pontes e viadutos — entre eles, um viaduto ferroviário sobre a freeway (BR-290) — e nove túneis. A estação final deve ficar entre os municípios de Gramado e Canela.
O projeto prevê uma viagem de pouco mais de uma hora, com trens de passageiros capazes de transportar até 250 pessoas por viagem. A linha também poderá ser usada para transporte de cargas.
— O turista tem dinheiro no bolso e pode pagar uma tarifa compatível com a qualidade de serviços que se tem na Europa e Estados Unidos — afirmou Renato Ely.
A estimativa é de que a licença de autorização seja obtida até 2029 e que a operação comece em 2032.
De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a previsão é de gerar mais de 22 mil empregos, entre diretos e indiretos, nas fases de implantação e operação.
Municípios do traçado:
Além das 19 cidades da linha, outras três fazem parte da área de influência.
- Porto Alegre
- Canoas
- Cachoeirinha
- Gravataí
- Esteio
- Sapucaia do Sul
- São Leopoldo
- Novo Hamburgo
- Campo Bom
- Dois Irmãos
- Sapiranga
- Araricá
- Parobé
- Taquara
- Morro Reuter
- Nova Hartz
- Igrejinha
- Picada Café
- Santa Maria do Herval
- Três Coroas
- Gramado
- Canela