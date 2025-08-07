Geral

Invstimento de R$ 4,5 bilhões
Notícia

Ferrovia entre Porto Alegre e Gramado tem construção autorizada; veja, em mapa, traçado previsto

Estrada de ferro custeada com recursos privados vai passar por 19 municípios. Trens de passageiros devem começar a operar em 2032

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS