Ferrovia entre Porto Alegre e Gramado tem construção autorizada; veja, em mapa, traçado previsto

Autorização foi assinada em cerimônia no Palácio Piratini. João Pedro Rodrigues / Secom

O governo do Rio Grande do Sul assinou nesta quinta-feira (7), no Palácio Piratini, a autorização para a implantação de uma ferrovia de passageiros entre Porto Alegre e Gramado. O contrato foi firmado com a empresa SulTrens, responsável por desenvolver o projeto com investimento previsto de R$ 4,5 bilhões, totalmente com recursos privados.

Essa é a primeira vez que um estado brasileiro concede autorização de exploração privada para uma ferrovia dentro de seu território. A outorga tem validade de 99 anos.

O traçado da ferrovia terá 83 quilômetros, passando por 19 municípios e impactando diretamente outros três (veja a lista abaixo).

Mapa com traçado da futura ferrovia:

Estrada de ferro vai passar por 19 municípios. Governo do RS / Divulgação

Na cerimônia de assinatura, o governador Eduardo Leite ressaltou que o Estado não terá custos com a iniciativa e, inclusive, as desapropriações ficarão a cargo dos empreendedores.

— O Estado deve desenvolver equipes próprias para acompanhar o projeto e, assim que esses processos começarem a entrar na etapa de licenciamento, darmos capacidade de celeridade a eles — disse Leite.

O administrador da SulTrens, Renato Ely, afirmou que, com a autorização assinada, a empresa partirá para a fase de detalhamento dos estudos e de captação de investidores.

— A gente imagina que consiga captar alguma coisa na ordem de dois milhões de passageiros indo e voltando, quatro milhões de viagens por ano — adiantou, sem revelar a projeção de custo da passagem.

Início previsto para 2032

O percurso inclui 27 cruzamentos com rodovias, 15 pontes e viadutos — entre eles, um viaduto ferroviário sobre a freeway (BR-290) — e nove túneis. A estação final deve ficar entre os municípios de Gramado e Canela.

O projeto prevê uma viagem de pouco mais de uma hora, com trens de passageiros capazes de transportar até 250 pessoas por viagem. A linha também poderá ser usada para transporte de cargas.

— O turista tem dinheiro no bolso e pode pagar uma tarifa compatível com a qualidade de serviços que se tem na Europa e Estados Unidos — afirmou Renato Ely.

A estimativa é de que a licença de autorização seja obtida até 2029 e que a operação comece em 2032.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a previsão é de gerar mais de 22 mil empregos, entre diretos e indiretos, nas fases de implantação e operação.

Municípios do traçado:

Além das 19 cidades da linha, outras três fazem parte da área de influência.