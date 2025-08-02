Falta de luz ainda afeta 21 mil pontos no Sul do Estado

Rio Grande foi uma das cidades atingidas pela queda de granizo. Ricardo Martins / Arquivo Pessoal

A CEEE Equatorial informou que foi restabelecida a falta de luz para os 14 mil pontos que estavam sem energia elétrica em Jaguarão e arredores, no Sul do Estado, desde a madrugada deste sábado (2). A queda foi provocada por ventos fortes na região. Cerca de 35 mil pontos chegaram a ficar sem luz.

Outros 21 mil pontos seguem sem energia elétrica. Os clientes foram afetados por um problema na linha de transmissão da Eletrosul nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí.

A CEEE Equatorial afirmou que está em contato com as equipes da Eletrosul, para que a situação para estes clientes seja resolvida o mais breve possível.

Além da chuva forte e ventania, houve queda de granizo em municípios da Região Sul e da Campanha. De acordo com a Defesa Civil estadual, nenhum local registrou danos pelo episódio.