Falta de efetivo no IGP e o impacto do tarifaço na sua vida: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quarta-feira (6).

Réu absolvido por falta de laudo, servidores sobrecarregados e demora em perícias: IGP do RS tem menos da metade de efetivo previsto em lei

Departamento de Perícias Laboratoriais recebe demandas de todo o Estado. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Policiais, servidores e famílias que aguardam pela conclusão de perícias descrevem cenário de demandas elevadas e profissionais sobrecarregados no Instituto-Geral de Perícias (IGP), fazendo com que parte das análises periciais leve meses para ser concluída.

Preços, emprego e dólar: como o tarifaço de Trump pode afetar a vida dos brasileiros na prática

No Rio Grande o Sul, setor calçadista é um dos mais afetados, com representantes do ramo estimando demissões. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Entrando em vigor nesta quarta-feira (6), o tarifaço do governo dos Estados Unidos contra produtos brasileiros tem impacto que se espraia por diversos segmentos da economia do país. Esse efeito não fica restrito às empresas que exportam seus itens aos EUA, porque acaba interferindo na dinâmica de emprego, do consumo e de investimentos no mercado interno.

Porto Alegre

Mapas de acessibilidade recém-instalados são alvo de vandalismo no centro de Porto Alegre

Depredação, além de ser passível de processo criminal, pode gerar multa de até R$ 500 mil . Guilherme Milman / Agencia RBS

Três mapas táteis instalados na última sexta-feira (1º) na esquina das ruas dos Andradas com Uruguai, no Centro Histórico, foram alvo de vandalismo. As estruturas, feitas de acrílico, foram desenvolvidas para auxiliar pessoas com deficiência visual na orientação pelo espaço urbano.

Clique aqui e leia a matéria completa

Vereadores de Porto Alegre aprovam criação de cota para pessoas trans em concursos públicos

Vereadoras Natasha Ferreira e Atena Roveda comemoraram aprovação. Ederson Nunes / Câmara de Vereadores de Porto Alegre / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (6) a criação de cotas para pessoas trans em concursos públicos municipais. O projeto foi aprovado por 17 votos a 11.

Clique aqui e saiba mais

Educação

Projeto de reforço escolar da rede municipal de Porto Alegre admite tutores sem formação específica

Crianças e adolescentes de 46 escolas de Ensino Fundamental poderão participar do programa, que prevê 10.162 vagas. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre (Smed) assinou termo de fomento com o Instituto Alicerce, de São Paulo, que será responsável pelas aulas de reforço escolar para alunos do Ensino Fundamental. A prefeitura prevê pagar R$ 75,5 milhões à organização da sociedade civil ao longo do projeto. A Smed justificou que a parceria é necessária para melhorar os índices de aprendizagem de português e matemática na rede municipal.

Clique aqui e leia a matéria completa

Cultura e lazer

"A melhor mãe do mundo é aquela que quebra a maldição de gênero", diz Anna Muylaert, que estreia filme sobre maternidade

Novo filme de Anna Muylaert já conquistou 18 prêmios entre os festivais que foi exibido. GLEESON PAULINO / Divulgação

Foi em uma dor pessoal que Anna Muylaert se inspirou para escrever e dirigir A Melhor Mãe do Mundo, seu novo filme, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (7). No longa, a cineasta narra a história de Gal (Shirley Cruz), uma mulher que vive da coleta de materiais recicláveis que, para se libertar da violência doméstica imposta por seu companheiro, Leandro (Seu Jorge), decide fugir com os filhos e enfrentar os desafios das ruas de São Paulo.