Falha em avião da Voepass que caiu em SP foi omitida de diário de bordo, afirma ex-funcionário a site

Aeronave ATR-72 caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Miguel SCHINCARIOL / AFP

Um ano após a queda do voo 2283 da Voepass, que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP), um novo relato obtido pelo g1 aponta que uma falha no sistema de degelo do avião teria sido omitida do diário de bordo horas antes da decolagem.

A negligência, segundo um ex-funcionário da área de manutenção da companhia, impediu que o problema fosse oficialmente investigado e pode ter contribuído para o acidente.

De acordo com o relato do homem à reportagem do site, o alerta foi feito verbalmente por um comandante que pilotou a mesma aeronave no dia desastre. Ele teria dito que o sistema de degelo desarmava sozinho.

No entanto, como a falha não foi registrada oficialmente no diário de bordo técnico, foi ignorada pela liderança do hangar naquela madrugada.

Investigação em andamento

A Polícia Federal (PF) já tem conhecimento do novo relato e investiga se houve crime na tragédia. Segundo o delegado da PF em Campinas, Geraldo de Souza, a apuração busca identificar quais falhas operacionais e humanas contribuíram para a queda.

Além da PF, também investigam o caso o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A agência informou que a aeronave estava com a documentação em dia e que apura denúncias de forma técnica e com base na legislação vigente.

Cronologia

A aeronave ATR 72-500, prefixo PS-VPB, operou diversos voos no dia do acidente:

00h12min : decola de Guarulhos

: decola de Guarulhos 1h : pousa em Ribeirão Preto; falha no degelo é relatada verbalmente

: pousa em Ribeirão Preto; falha no degelo é relatada verbalmente 1h–5h30min : permanece no hangar para manutenção básica; falha não é investigada

: permanece no hangar para manutenção básica; falha não é investigada 5h32min : decola de Ribeirão

: decola de Ribeirão 6h35min : pousa em Guarulhos

: pousa em Guarulhos 8h20min : decola rumo a Cascavel

: decola rumo a Cascavel 11h56min : retorna de Cascavel

: retorna de Cascavel 13h22min: cai em Vinhedo

O sistema de degelo foi acionado três vezes durante o voo final. De acordo com o Instituto Nacional de Criminalística (INC), provavelmente ele não funcionou. A caixa-preta captou uma conversa entre os pilotos sobre a falha e, minutos antes da queda, o copiloto mencionou "bastante gelo".

Pressão por voos e falhas ignoradas

O ex-funcionário afirmou que havia pressão para manter as aeronaves voando, mesmo com problemas técnicos. Segundo ele, era comum adiar reparos usando o recurso de Ação Corretiva Retardada (ACR), permitido por normas da aviação, mas que deve respeitar prazos definidos.

A equipe de manutenção naquela madrugada também estaria desfalcada, pois parte dos mecânicos havia sido deslocada para trabalhar em outra aeronave. Com o alerta verbal ignorado e o tempo curto entre os voos, a falha no degelo não foi investigada.

Além disso, o avião já acumulava um histórico de problemas. O ex-funcionário mencionou episódios de despressurização e falhas reincidentes. — Toda a tripulação reclamava dessa aeronave — afirmou.

O que diz a Voepass

A Voepass não comentou diretamente as alegações do ex-funcionário. Em nota, afirmou que a segurança sempre foi prioridade e que, em 30 anos de operação, nunca havia enfrentado um acidente.

"Seguimos colaborando com as investigações em andamento, reafirmando nosso compromisso com a apuração dos fatos e contribuindo com a melhoria contínua nos processos de segurança da operação aérea", disse a empresa.