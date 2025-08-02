Geral

Tragédia em Vinhedo
Falha em avião da Voepass que caiu em SP foi omitida de diário de bordo, afirma ex-funcionário a site

Segundo homem que presenciou última manutenção da aeronave, negligência teria impedido conserto de erro que pode ter causado o acidente 

