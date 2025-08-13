Explosão em Quatro Barras tem nove mortes confirmadas por empresa

Funcionários da Enaex Brasil que iriam começar o turno de trabalho morreram em explosão no Paraná. Arnaldo Neto / AEN/Divulgação

A empresa Enaex Brasil informou na noite de terça-feira (12) que nove funcionários morreram durante explosão em uma fábrica na cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a empresa, outros sete trabalhadores tiveram ferimentos leves, receberam atendimento médico e foram liberados.

"Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho", diz comunicado da empresa, acrescentando que está colaborando com as investigações.

A explosão ocorreu por volta das 6h e está sob investigação da polícia. O Corpo de Bombeiros informou que o incidente ocorreu em um edifício específico e não há risco de novas explosões.

De acordo com a delegada Géssica Andrade, ouvida pelo g1, os funcionários que morreram haviam acabado de chegar na empresa e se preparavam para a troca de turno. Segundo ela, nenhum deles manipulava explosivos no momento do incidente.

— As imagens mostram que foi nessa troca de turno realmente. Os nove chegam para trabalhar, eles colocam o equipamento de segurança e se reúnem ali para fazer uma prece. É o momento em que a imagem é cortada e tem a explosão. Então, pelo que a gente pode analisar, eles não estavam manipulando nenhum explosivo naquele momento — contou a delegada.

Vítimas

A empresa Enaex Brasil divulgou a identidade das vítimas que morreram, sendo seis homens e três mulheres:

Camila de Almeida Pinheiro

Cleberson Arruda Correa

Eduardo Silveira de Paula

Francieli Goncalves de Oliveira

Jessica Aparecida Alves Pires

Marcio Nascimento de Andrade

Pablo Correa dos Santos

Roberto dos Santos Kuhnen

Simeão Pires Machado

Explosão

O incidente aconteceu por volta das 5h50min de terça-feira, em um local onde é armazenado material explosivo da Enaex Brasil, fábrica de materiais explosivos em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Por ser uma empresa com funcionamento 24 horas por dia, havia pessoas trabalhando no momento da explosão. A câmera de segurança de uma praça próxima ao local registrou o estrondo provocado pela explosão, que causou danos estruturais em casas, comércios e empresas na região.