Explosão em fábrica deixa nove desaparecidos na Grande Curitiba

Explosão na Enaex Brasil, em Quatro Barras, deixou mortos e feridos, mas os números não foram confirmados. Arnaldo Neto / AEN/Divulgação

Uma explosão foi registrada nesta terça-feira (12) em uma fábrica de materiais explosivos, a Enaex Brasil, em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

De acordo com o g1, a explosão deixou mortos e feridos, mas as autoridades ainda não confirmaram o número de vítimas. Segundo a empresa, nove pessoas estão desaparecidas, seis homens e três mulheres. A Enaex ainda confirmou sete feridos em decorrência da explosão.

A câmera de segurança de uma praça próxima ao local registrou o estrondo provocado pela explosão, que causou danos estruturais em casas, comércios e empresas na região.

O incidente aconteceu por volta das 5h50min. Por ser uma empresa com funcionamento 24 horas por dia, havia pessoas trabalhando no momento da explosão.