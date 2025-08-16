Esgrima, skate, futebol e um passeio em Gramado: as fotos da semana em Zero Hora

A semana começou com o impulso dado aos atletas esgrimistas do Grêmio Náutico União. Três jovens do clube gaúcho foram contemplados com o Bolsa Atleta. A foto é de André Ávila.
Em Porto Alegre, seguem as instalações da rampa para a descida de skate no prédio do Centro Administrativo.
O evento da RedBull será realizado em Setembro deste ano. O registro é de Jonathan Heckler.
Na terça-feira (12), o fotógrafo Renan Mattos esteve presente nos preparativos para a abertura do 53º Festival de Cinema de Gramado.
Famosos nos anos 1980 e 1990, os móveis de Gramado seguem sendo fabricados. Alguns, por pequenas indústrias; enquanto outros, por gigantes do setor.
O registro da indústria dos imóveis de Gramado é de Renan Mattos.
Fechando a semana, os últimos preparos no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, para receber o clássico entre Aimoré e Novo Hamburgo, válido pela semifinal da Divisão de Acesso. O registro é de Duda Fortes.
O jogo do próximo domingo (17) decide uma das vagas na elite do futebol gaúcho em 2026. Na ida, o Nóia venceu o Índio Capilé por 3x1.