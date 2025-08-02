Dúvidas sobre compra da casa própria? Giane Guerra responde em live; veja como participar

Live será transmitida no canal de GZH no Youtube, a partir das 12h de terça-feira (5). Arte GZH / Arte GZH

De financiamento da casa própria e regras do Minha Casa, Minha Vida até empréstimo consignado CLT e portabilidade, questões envolvendo crédito imobiliário — tema do caderno Acerto de Contas deste mês — estarão em debate na terça-feira (5), em live comandada pela colunista de Zero Hora Giane Guerra.

A partir das 12h, no canal de GZH no Youtube, Giane receberá a diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimoveis-RS), Simone Carvalho, e a educadora financeira Wendy Carraro, com quem responderá a perguntas enviadas por leitores e espectadores.

Transferir a dívida do meu financiamento imobiliário para outro banco pode ser vantajoso? Vale a pena tirar consignado com desconto em folha para dar entrada na compra de imóvel? Se você tem dúvidas como essas, clique aqui e envie sua pergunta.



