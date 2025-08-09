Dos caminhos para começar a investir ao primeiro R$ 1 milhão: Giane Guerra e convidados respondem dúvidas em live; veja como participar 

Live será transmitida no canal de GZH no Youtube, a partir das 12h de terça-feira (12). arte gzh / arte gzh

O segundo caderno Acerto de Contas deste mês tem como tema investimentos. Dos primeiros passos para entrar no mercado financeiro, passando por tributações sobre valores aplicados até o sonho do primeiro R$ 1 milhão, o assunto será tema de live apresentada pela colunista de GZH Giane Guerra, na próxima terça-feira (12).

A partir das 12h, no canal de GZH no Youtube, Giane e convidados especializados responderão, ao vivo, a perguntas de leitores e espectadores, que podem ser enviadas por meio de um formulário eletrônico.

Com a participação do repórter de Economia de Zero Hora, Anderson Aires, o debate contará com a presença:

Wagner Salaverry , educador financeiro especialista em mercado de ações e sócio da Quantitas Asset

, educador financeiro especialista em mercado de ações e sócio da Marcelo Scherer Perlin, professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na Escola de Administração e especialista em mercado financeiro



