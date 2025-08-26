Geral

Treinador de campeões
Notícia

Dinastia erguida no campo: conheça Marcelo Móglia, o criador que virou ginete

Série de reportagens de Zero Hora mostra as histórias de quatro ginetes que se dedicam a preparar cavalos crioulos para o pódio da maior competição campeira da América Latina

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS