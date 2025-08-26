Dinastia erguida no campo: conheça Marcelo Móglia, o criador que virou ginete

O alarido das caturritas ecoa no alto dos eucaliptos, quebrando o silêncio na vastidão do Espantoso, localidade lindeira ao Uruguai, em Aceguá, na região da Campanha. Lado a lado no brete de largada, dois ginetes partem em perseguição a um boi fugidio.

Concluída a paleteada, Francisco Móglia, o Pancho, gira sobre as patas de uma égua picaça. Observando em silêncio, espinha reta sobre o dorso de um cavalo colorado, Marcelo Móglia esboça um sorriso de satisfação. É fim de tarde na Estância da Lagoa e pai e filho encerram o treino, voltando ao passo até as cocheiras.

De 1º a 6 de setembro, as duas gerações de uma das mais tradicionais famílias de crioulistas do país vão se enfrentar na disputa pelo Freio de Ouro, durante a Expointer, em Esteio.

Aos 50 anos, Marcelo é um caso raro de criador que monta os próprios cavalos. Venceu a competição em 2002, subiu ao pódio outras 12 vezes e viu seus animais conquistarem 150 títulos nas provas morfológicas, oito deles de melhor exemplar da raça. São feitos que o colocam entre os quatro personagens da série de Zero Hora Treinadores de Campeões, sobre ginetes que fazem do preparo do cavalo crioulo uma arte.

Aos 16, Pancho cavalga pelo mesmo caminho. Hoje na quarta final consecutiva, ganhou 12 Freio Jovem, inclusive acumulando ouro, prata e bronze numa única edição. Em 2022, aos 13 anos, se tornou o mais jovem ginete a disputar uma final. Em maio, ficou em segundo lugar na classificatória de Montevidéu, perdendo o título para o pai na última paleteada.

— Tive a sorte de nascer numa família apaixonada por cavalos e construir minha própria família sempre cercado por cavalos. Meus três filhos adoram e todos montam muito bem, mas o Pancho é o mais fominha de todos — diverte-se Marcelo, citando os demais rebentos, Joaquim, 18, e Pedro, 10.

Tradição familiar

O patriarca dos Móglia, Giuseppe, emigrou da Itália para o Brasil no final do século 19. Estabelecido em Bagé, trabalhou em charqueada e frigorífico, dando início à dinastia que faria fortuna criando gado e plantando arroz em oito fazendas na região.

A entrada no universo dos crioulos se deu em 1943, quando o avô de Marcelo, Paulo Móglia, registrou o primeiro animal na Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), entidade que o filho tocaio viria a presidir duas vezes.

Criado entre as baias e a lavoura, Marcelo começou praticando equitação e migrou para as gineteadas na adolescência. Logo viu que não conseguiria apear do próprio destino. Fundou a Cabanha Cala Bassa, aprimorou a montaria em cursos pelo país e em 1995 venceu sua primeira classificatória. Sete anos depois, a conquista do Freio de Ouro ampliou os horizontes.

— Mudou minha vida. Abri um centro de treinamento e choveu cavalo. Também ajudei a montar o Freio de Ouro na Argentina, onde eu dava cursos a US$ 1 mil por dia. Era o auge do cavalo crioulo — diz Marcelo.

Aos poucos, ele percebeu que para agregar valor ao negócio precisava combinar genética de excelência com resultados funcionais. Passou a trabalhar numa seleção rigorosa de cavalos belos e mansos, cuja submissão ao treino os tornassem versáteis e valorizados.

A virada se deu em 2008, com Piraí 1569, um zaino colorado que foi grande campeão na Expointer. O garanhão deu origem a uma sequência lendária de animais vitoriosos nas pistas, alguns deles expostos em fotografias gigantes no curral de casa. A estrela do plantel é Jacinto Cala Bassa, cavalo no qual Marcelo vai disputar o Freio de Ouro deste ano. Neto de Piraí, Jacinto está avaliado em R$ 22 milhões, o maior valor da história da raça crioula.

Nunca tivemos um animal como esse. É o melhor, disparado. Meu sonho é vencer o Freio com Jacinto e depois o Pancho ganhar com ele também. MARCELO MÓGLIA Sobre Jacinto Cala Bassa, cavalo no qualvai disputar o Freio deste ano e avaliado em R$ 22 milhões

Para tanto, pai e filho intensificam os treinos conforme a competição se aproxima. A dedicação, porém, não é integral. Pancho concilia a preparação com as aulas no Ensino Médio. Marcelo, formado em administração de empresas, gerencia as cinco estâncias da família.

Pai e filho vão disputar juntos a 44ª edição do Freio de Ouro, que ocorre de 1º a 6 de setembro, durante a Expointer. Jefferson Botega / Agencia RBS

Numa manhã friorenta de agosto, enquanto Pancho estava no colégio em Bagé, o pai galopava com Jacinto por um bosque de eucalipto até uma invernada a dois quilômetros de distância. Com o gado reunido pela cuscada, Marcelo e quatro peões pastorearam as quase 600 reses campo afora, cruzando pela taipa da barragem até a mangueira ao lado da sede. A cena é um amálgama do Freio de Ouro, uma prova que alia primor genético às qualidades funcionais de um animal destinado à lida campeira.

Horas depois, sentado diante da lareira crepitante e rodeado pelos troféus conquistados em 30 anos de Cala Bassa, Marcelo reflete sobre a conexão familiar com os crioulos e a satisfação de ver os filhos perpetuando o legado dos Móglia.

— Vejo meus três filhos dando gosto pelo cavalo, dando continuidade. Todos sabem de onde a gente saiu e o que conquistou. O Pancho me lembra muito quando eu era pequeno, passava o dia inteiro montado, sempre na volta das cocheiras. Paletear desde que ele tinha três anos de idade, estar ainda hoje com ele na pista, é sensacional. A gente vê que o nosso barco vai ter um capitão — diz Marcelo, deixando uma lágrima escapar à rédea das emoções.

Assista ao vídeo sobre o Freio de Ouro e os cavalos crioulos: