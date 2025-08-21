"Desistir nunca foi uma opção": após enchente, família constrói nova propriedade em região mais alta de São Sebastião do Caí

Durante a enchente, família perdeu cerca de 500 cabeças de gado RBS TV / RBS TV

Mais de um ano após a enchente que atingiu São Sebastião do Caí, a paisagem ainda contém marcas da tragédia. A vegetação seca e retorcida às margens do Rio Caí é uma referência de quando o nível da água alcançou o recorde de 17m60cm. Para quem mora bem ao lado da rio, cada dia é um recomeço.

É o caso da agricultora Marília Ternes, que trabalha com produção de silagem e confinamento de gado para o abate ao lado do pai, da mãe, do marido e dos filhos. A propriedade da família já está na quarta geração. Durante a enchente, eles perderam cerca de 500 cabeças de gado, além de máquinas agrícolas e móveis. Nos últimos meses, conseguiram recuperar parte do prejuízo.

A gente continuou trabalhando. Teve muita gente que nos ajudou. É o recomeço de uma estrada longa que a gente vem percorrendo MARÍLIA TERNES

Nível do Rio Caí chegou a 17m60cm no ano passado. RBS TV / RBS TV

A enchente de 2024 não foi a primeira. Em 2000, a água atingiu 50cm dentro da casa em que a família vivia. Foi quando decidiram construir uma nova residência no mesmo terreno, dois metros acima da anterior. Ainda assim, não foi o suficiente para a cheia de 2024.

Era uma cena de guerra. Lodo, gado morto, tudo espalhado GORETI TERNES, 61 ANOS

A família cansou de conviver com o medo de uma nova cheia e decidiu se mudar. Por meio de um financiamento bancário, compraram uma nova propriedade de sete hectares em uma região mais alta do município, a cerca de 16 quilômetros do leito do rio.

— Parece que o lugar foi feito pra nós. Eu não vejo a hora de ir para lá — conta o pai da família, José Ternes.

Construção fica distante 16 quilômetros do leito do rio. RBS TV / RBS TV