Geral

Pra cima Rio Grande
Notícia

"Desistir nunca foi uma opção": após enchente, família constrói nova propriedade em região mais alta de São Sebastião do Caí

É a terceira vez que a família se muda por causa das cheias. Nova área fica a 16 queilômetros do leito do Rio Caí

Pietro Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS