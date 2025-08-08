Depois de autorização para trem entre Porto Alegre e a serra gaúcha, empresa estuda construção de ferrovia até o Litoral Norte

Tramandaí é uma das cidades da rota de possível trem para o Litoral. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de obter a autorização para a construção de uma ferrovia entre Porto Alegre e Gramado, na serra gaúcha, a empresa responsável pelo empreendimento cogita um novo trajeto. Em entrevista ao Gaúcha Mais desta sexta-feira (8), o administrador da SulTrens, Renato Ely, falou dos planos para ligar a Capital ao Litoral Norte com uma linha de trem de passageiros.

Segundo Ely, apesar de já existir um "projeto esboçado", a empresa ainda analisa a viabilidade da operação da linha.

— Nós ainda não estamos convencidos de que esse projeto é viável. A demanda existe, o problema é a capacidade de pagamento. (...) A pessoa que mora no Litoral vai e volta todo dia, a tarifa tem que ser compatível com essa capacidade de pagamento. Nós estamos estudando isso.

Duas rotas, partindo de Porto Alegre, são estudadas. Uma passaria pelos municípios de Osório, Tramandaí, Imbé, Xangri-Lá e Capão da Canoa, percorrendo ainda as praias de Santa Terezinha, Atlântida e Atlântida Sul. A outra, em formato de "Y", faria uma bifurcação em Osório, levando a Capão da Canoa e a Tramandaí.

Licenciamento ambiental

Um dia depois de obter a autorização para a rota de Gramado, a empresa agora trabalha para formalizar o pedido de licenciamento ambiental da obra. O documento deve ser protocolado na semana que vem, em data ainda não foi informada.

Renato Ely explicou que o processo de licenciamento envolve três etapas: uma licença prévia válida por até 3 anos, uma licença de instalação com prazo de 5 anos, e a licença de operação, que pode durar até 10 anos.

A expectativa é que a licença de autorização saia em 2029 e que a obra seja concluída até 2032, com as primeiras viagens de passageiros previstas para setembro ou outubro daquele ano.

— Temos todo o interesse em antecipar a operação, porque, quanto antes começar, mais rápido o fluxo de caixa chega aos investidores. Dificilmente erramos um cronograma assim, a não ser por algum imprevisto — explica.

Sobre o preço da passagem, Ely disse que ainda é cedo para falar:

— Ainda é prematuro divulgar valores. Isso depende das negociações com investidores e das condições do mercado financeiro, que está com juros altos. Só quando tudo estiver definido, vamos poder informar o preço da tarifa.

O traçado da ferrovia vai passar por 19 municípios e impactar 22 cidades, terminando com a parada entre Gramado e Canela. O investimento estimado é de R$ 4,5 bilhões, vindos de recursos privados. A viagem deve durar pouco mais de uma hora, com trens que transportam até 250 pessoas por vez. Além disso, a linha poderá ser usada para o transporte de cargas.

Estrada de ferro vai passar por 19 municípios. Governo do RS / Divulgação

Municípios na área de abrangência: