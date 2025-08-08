Geral

Projeto
Notícia

Depois de autorização para trem entre Porto Alegre e a serra gaúcha, empresa estuda construção de ferrovia até o Litoral Norte

Administrador da SulTrens diz ter plano esboçado, mas ainda analisa viabilidade da operação de possível linha até as praias

Yasmin Luz

