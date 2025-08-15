Data do julgamento de Bolsonaro e investimentos no Mercado Público: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta sexta-feira (15).

STF marca julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

Bolsonaro pode receber pena de até 43 anos caso seja condenado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O presidente da Primeira Turma do STF, Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Serão julgados Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do chamado núcleo 1, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo central da suposta organização criminosa. As sessões extraordinárias ocorrerão em 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Reunião entre Trump e Putin termina sem acordo sobre guerra na Ucrânia

Cumprimento entre Putin e Trump. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a reunião com o líder russo, Vladimir Putin, terminou sem acordo sobre a guerra na Ucrânia. Eles se dialogaram por quase três horas nesta sexta-feira (15) no Alasca, em território norte-americano, e realizaram pronunciamento após o encontro.

Do telhado aos banheiros: Mercado Público recebeu R$ 3,5 milhões após enchente

Prédio ficou 41 dias fechado depois da enchente do ano passado. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Em pouco mais de um ano, o Mercado Público de Porto Alegre recebeu R$ 3,5 milhões. O recurso está sendo usado para recuperar o prédio histórico atingido pela enchente do ano passado. Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, (Smap), os maiores investimentos foram feitos na pintura de parte da área interna (R$ 1,15 milhão) e nos banheiros (R$ 1 milhão).

Comportamento

"Não existe nada aleatório": como o algoritmo das redes sociais sugere conteúdos impróprios para crianças e adolescentes

Interesse e engajamento podem reforçar sugestões problemáticas das plataformas. Jordi Salas / stock.adobe.com

A repercussão nacional do vídeo em que o influenciador Felca denuncia casos de exploração infantil em conteúdos online levantou um debate sobre como funcionam os algoritmos — os códigos de computação que decidem quais conteúdos são exibidos para cada usuário. É possível "filtrar" o que as crianças veem nas redes sociais?

"Estar dentro de uma igreja não torna necessariamente uma pessoa boa": jovens falam sobre decisão de viver sem religião

Matheus Ancina, 22 anos, acredita que a fé não se restringe ao espaço físico dos templos. André Ávila / Agencia RBS

Enquanto passeia entre as árvores do Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o estudante de Gestão de Produção Industrial Matheus Ancina, 22 anos, conecta-se com a energia que acredita reger o universo. Trata-se de uma experiência de fé, que para ele não se restringe ao espaço físico dos templos, tampouco está presa aos dogmas das religiões.

Com liberação para construir novo shopping, Zaffari avança em obra de bairro-cidade de R$ 6 bilhões

Zaffari está finalizando etapa de terraplanagem e nivelamento do terreno. Camila Hermes / Agencia RBS

Após décadas de discussões e negociações, o bairro-cidade do Grupo Zaffari em Novo Hamburgo começa a tomar forma. Quem entra na cidade pela BR-116 vê máquinas trabalhando em grande parte da área de 285 hectares, comprada pela empresa em 1990. O investimento previsto na obra de todo o complexo é de R$ 6 bilhões.

Aneel diz que lei gaúcha que prevê indenização por falta de luz invade competência da União

Norma prevê indenização quando fornecimento for interrompido por mais de 24 horas. Duda Fortes / Agencia RBS