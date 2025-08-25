Crédito e investimentos: o que é solução e o que é armadilha?

Crédito imobiliário e investimentos. Esses foram os temas dos cadernos Acerto de Contas de 2025. Os assuntos também foram guias para duas lives no Youtube de GZH.
As publicações, produzidas pelo time de reportagem de Zero Hora, tem curadoria da colunista de Economia da Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
- Acerto de Contas 1: de financiamento da casa própria e regras do Minha Casa, Minha Vida até empréstimo consignado CLT e portabilidade, questões envolvendo crédito imobiliário
- Acerto de Contas 2: dos primeiros passos para entrar no mercado financeiro, passando por tributações sobre valores aplicados até o sonho do primeiro R$ 1 milhão