Corsan projeta reabastecimento de Gravataí e Cachoeirinha para a manhã de sexta-feira

Escola precisou fechar banheiro para economizar água armazenada. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Os municípios de Cachoeirinha e Gravataí, na Região Metropolitana, seguem afetados pela falta de água na manhã desta quinta-feira (21). Durante a madrugada, a Corsan seguiu os trabalhos para restabelecer o fornecimento.

Na manhã desta quinta, a concessionária confirmou que 40% da cidade de Cachoeirinha e grande parte dos 25 bairros afetados em Gravataí estão em processo de normalização do serviço. A previsão é recuperar o sistema de distribuição de água até a manhã de sexta-feira (22), de acordo com o diretor de operações da diretoria Leste da Corsan Aegea, Vitor Hugo Vieira Barros Gabriel.

— A gente já começa com abastecimento de maneira gradual já nesta noite e a nossa expectativa é que até amanhã de manhã toda a cidade esteja com o seu abastecimento restabelecido. Gravataí e Cachoeirinha, as duas cidades — projeta.

Mais de 50 profissionais continuam trabalhando na estação de bombeamento danificada pelo ciclone na madrugada de quarta-feira (20). Segundo a companhia, o equipamento que rompeu na casa de bombas, localizada no bairro Nova Cachoeirinha, foi substituído.

Profissionais seguem trabalhando em interrupções. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A interrupção atinge os moradores desde quarta-feira, quando o rompimento na rede de distribuição de Cachoeirinha deixou quase toda a cidade sem água. De acordo com a Corsan Aegea, o problema foi provocado por uma oscilação no fornecimento de energia elétrica que, ao gerar um pico, fez a água entrar com maior pressão na tubulação, causando a falha.

Onde a água voltou

Em Cachoeirinha, o fornecimento foi retomado nos bairros Vale Ville, Imbuí, Vila Mauá, Vila Eunice, Vila Veranópolis, Vila Santo Ângelo, Vila Márcia, Vila da Paz, Vila Carlos Wilkens, Cohab, Distrito Industrial, Ponta Porã, Parque Brasília, Jardim Atlântico, Jardim Colinas, Quitandinha, Silveira Martins, Vila Cachoeirinha e em parte do Parque da Matriz.

Em Gravataí, o sistema está restabelecido no Parque dos Eucaliptos, Bom Sucesso e parte da Vila Branca, Cohab A, Cohab B e Marrocos.

A Corsan disse que está disponibilizando caminhões-pipa para hospitais, unidades de saúde e escolas. Na quarta-feira, foram atendidas oito escolas e, nesta quinta-feira, mais 12 serão contempladas.

Adaptações para seguir atendendo

Recebendo cerca de 350 alunos por turno, a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro Santa Fé, em Gravataí, precisou fazer adaptações para manter as atividades nesta quinta-feira. Conforme a instituição, a água disponível nas caixas está acabando e não há perspectiva de retorno ou de abastecimento com caminhão-pipa.

— No prédio principal, a gente fechou os banheiros. No prédio 2, tivemos que fechar os bebedouros e as torneiras —explica a diretora Liliane Moraes.

Para garantir a higienização das mãos, a escola disponibilizou álcool em gel. Também pediu que os estudantes trouxessem água de casa para consumo. No refeitório, a falta de abastecimento não permite que os alimentos sejam cozidos para a merenda escolar, por isso a opção foi utilizar o estoque que não exigia preparo, como frutas.

Frutas foram disponibilizadas para substituir alimentos que precisam de cozimento. Kathlyn Moreira / Agência RBS

Apesar da adaptação, a diretora admite que se o problema persistir, as atividades terão de ser suspensas.

— Se não retornar, o turno da tarde a gente vai ter de cancelar, porque não vou ter água nem para atender a questão dos banheiros — reconhece a diretora.

Em Cachoeirinha, uma academia localizada na Avenida General Flores da Cunha, na Vila Brasília, também precisou restringir alguns recursos para conservar o que sobrou de água no reservatório interno.

Academia precisou cortar o banho. Kathlyn Moreira / Agência RBS

— A gente faz esse controle da caixa d'água para pelo menos manter os sanitários limpos para os alunos poderem usar. Não liberamos o banho para poder aumentar o tempo de uso da caixa d'água, então o sanitário está funcionando, mas os banhos não —explica a gerente Dani Flores.