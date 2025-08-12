Conversas Cruzadas: vídeo do Felca e os perigos da adultização precoce

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Cristiane Corrales, a psicóloga e pesquisadora da UFRGS sobre uso de telas por crianças, Sofia Sebben, a especialista em marketing de influência, Bruna Veronezi, e o professor do Instituto de Informática da UFRGS, Jéferson Nobre, para debater os perigos da adultização precoce.