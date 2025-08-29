Geral

Agro
Notícia

"Conversas Cruzadas" terá edição especial na Expointer com presença de público

Nesta segunda-feira (1º), às 11h30min, Léo Saballa Jr comanda debate sobre o protagonismo do arroz na saúde e na economia direto da Casa RBS; transmissão pelo YouTube será às 17h30min

GZH

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS