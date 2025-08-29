"Conversas Cruzadas" terá edição especial na Expointer com presença de público

O Conversas Cruzadas será realizado diretamente da Expointer 2025 na próxima segunda-feira (1º), em edição aberta ao público. O evento começa às 11h30min, na Casa RBS, e terá duração de uma hora. A transmissão pelo canal de GZH no YouTube ocorrerá no horário tradicional do programa, às 17h30min.

Para debater o protagonismo do arroz na saúde e na economia, o apresentador Léo Saballa Jr recebe Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Tiago Barata, diretor-executivo do Sindicato da Indústria do Arroz no Estado do Rio Grande do Sul (Sindarroz), e André Moschetta, médico geriatra e de estilo de vida.