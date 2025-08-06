Conversas Cruzadas: Semana Mundial da Amamentação e por que o aleitamento materno é importante?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a nutricionista da Secretaria da Saúde de Porto Alegre, Annelise Krause, a pediatra chefe da Neonatologia do Hospital Moinhos de Vento, Desireé Volkmer, o mastologista cooperado da Unimed Porto Alegre, Mario Casales Schorr, e a psicóloga e pesquisadora da UFRGS na área de perinatalidade, Priscila Brasco, para debater a importância do aleitamento materno no contexto da Semana Mundial da Amamentação.