Conversas Cruzadas: SAFs no Brasil é modernização ou mercantilização do futebol?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o administrador e co-fundador do FootHub, plataforma de consultoria e ensino voltada ao futebol, Diogo Bitencourt, e o advogado e professor de Direito Empresarial, Guilherme Moncks, para debater a alta das SAFs e se elas representam a modernização ou mercantilização do futebol.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.