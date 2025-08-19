Conversas Cruzadas: qual o futuro da guerra na Ucrânia a partir das posições de Trump e Zelensky?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a especialista em Geopolítica e Defesa e pesquisadora associada ao ISAPE (Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia), Tatiana Delgado, e o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, para debater o futuro da guerra na Ucrânia a partir das posições de Donald Trump e Volodymyr Zelensky.
