Conversas Cruzadas: proposta de Lula para regular redes sociais é proteção ou censura? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe os advogados Bernardo Amorim e Felipe Pierozan, para debater a proposta de Lula para regular redes sociais e se ela representa proteção ou censura.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.