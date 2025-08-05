Conversas Cruzadas: prisão domiciliar de Bolsonaro é correta ou exagero?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Alexandre Wunderlich, e o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Andrei Zenkner Schmidt, para debater se a prisão domiciliar de Bolsonaro é uma medida correta ou um exagero.

