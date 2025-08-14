Conversas Cruzadas: plano de socorro ao tarifaço de Trump vai dar certo?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Economia da UFRGS, Róber Iturriet Avila, e o advogado tributarista e vice-presidente jurídico da Federasul, Milton Terra Machado, para debater a reação de Lula ao tarifaço de Trump e se o plano de socorro vai dar certo.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.