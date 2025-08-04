Conversas Cruzadas: Lula deve procurar Trump para negociar após tarifaço?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o economista, advogado e professor de Direito da Unisinos, Manoel Neubarth Trindade, e o professor de Direito e Relações Internacionais da Unilasalle, Fabrício Pontin, para debater se Lula deve procurar Trump para negociar diante do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.