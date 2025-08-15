Conversas Cruzadas: interdições em Porto Alegre fazem o consumidor não confiar na comida fora de casa?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a nutricionista especialista em Segurança Alimentar, Cintia Barros, a nutricionista doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Sabrina Bartz, a médica infectologista da Santa Casa de Porto Alegre e mestre em Epidemiologia, Tarsila Vieceli, e a nutricionista da Equipe de Vigilância de Alimentos na Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Silvia Pauli, para debater as interdições em Porto Alegre e se o consumidor pode confiar na comida fora de casa.