Conversas Cruzadas: impactos da Lei Magnitsky, as decisões do STF e a reação dos bancos diante da crise entre Brasil e Estados Unidos

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado, economista e professor de Direito da Unisinos, Manoel Neubarth Trindade, e o professor de Direito da UFRGS, Emiliano Maldonado, para debater os impactos da Lei Magnitsky, as decisões do STF e a reação dos bancos diante da crise entre Brasil e Estados Unidos.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.