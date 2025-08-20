Conversas Cruzadas: impactos da Lei Magnitsky, as decisões do STF e a reação dos bancos diante da crise entre Brasil e Estados Unidos

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado, economista e professor de Direito da Unisinos, Manoel Neubarth Trindade, e o professor de Direito da UFRGS, Emiliano Maldonado, para debater os impactos da Lei Magnitsky, as decisões do STF e a reação dos bancos diante da crise entre Brasil e Estados Unidos.