Conversas Cruzadas: extradição de Carla Zambelli, presa na Itália, seria justa ou injusta?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Direito da PUCRS, Gustavo Pereira, e o professor de Direito da Estácio, Daniel Cavalcanti, para debater se a eventual extradição de Carla Zambelli, presa na Itália, seria justa ou injusta.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.