Conversas Cruzadas: entenda quais são os impactos do cigarro na saúde  

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a médica de Família e Comunidade, que atua no Programa Inspirar da Cabergs, Lucia Helena Brentano, a psiquiatra, vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS) e coordenadora da Comissão de Psiquiatria das Adições da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Carla Bicca, a pneumologista do Hospital São Lucas da PUCRS, Caroline Freiesleben, e a cirurgiã-dentista assessora na Coordenação de Saúde Bucal e no Programa de Tabagismo da Secretaria Municipal de Saúde, Janaina Cortes Gomes, para debater os impactos do cigarro na saúde.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.