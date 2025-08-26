Conversas Cruzadas: divulgação de fiscalizações da Vigilância Sanitária ajuda ou prejudica?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o vereador de Porto Alegre (NOVO), Ramiro Rosário, e o vereador de Porto Alegre (PT), Alexandre Bublitz, para debater se a divulgação de fiscalizações da Vigilância Sanitária ajuda ou prejudica.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.