Conversas Cruzadas: deputados debatem no Congresso Nacional anistia do 8/1 e impeachment de Moraes 

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o deputado federal (PT-RS) Elvino Bohn Gass e o deputado federal (Podemos-RS) Mauricio Marcon, para debater a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.