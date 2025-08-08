Conversas Cruzadas: cota para pessoas trans em concursos é justiça ou privilégio?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a vereadora de Porto Alegre (PT) e autora do projeto, Natasha Ferreira, o advogado e professor, Lúcio Almeida, a vereadora de Porto Alegre (PP), Mariana Lescano, e a bacharel em Direito, Sâmila Monteiro, para debater o projeto de cota para pessoas trans em concursos públicos.
