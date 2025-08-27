Conversas Cruzadas: concessão da Usina do Gasômetro é avanço ou entrega de patrimônio?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o cientista político, jurista e ex-deputado estadual (NOVO), Fábio Ostermann, e o deputado estadual (PT), Leonel Radde, para debater a concessão da Usina do Gasômetro e se ela representa um avanço ou uma entrega de patrimônio.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.