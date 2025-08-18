Conversas Cruzadas: como free shops atraem turistas e desenvolvem fronteira do RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o deputado estadual (PP), Frederico Antunes, a repórter da Zero Hora, Bruna Oliveira, o secretário-adjunto de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Bruno Silveira, e o superintendente da Receita Federal da 10° Região Fiscal, Altemir Linhares de Melo, para debater como os free shops atraem turistas e desenvolvem a economia nas cidades de fronteira do Rio Grande do Sul.