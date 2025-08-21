Conversas Cruzadas: áudios de Bolsonaro e Malafaia, aprovação de Lula e os rumos da política nacional

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o deputado estadual (PT), Miguel Rossetto, e o deputado estadual (Republicanos), Delegado Zucco, para debater os áudios entre Bolsonaro e Malafaia, a aprovação de Lula e os rumos da política nacional.
O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.