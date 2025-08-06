Geral

Desde 2024
Notícia

Contratados para serviços após enchente em Canoas ainda aguardam pagamento da prefeitura

Empresas responsáveis por laudos de imóveis afetados e limpeza de ruas calculam pendências milionárias. Município afirma estar organizando fluxo de caixa para regularizar situação

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS