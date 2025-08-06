Contratados para serviços após enchente em Canoas ainda aguardam pagamento da prefeitura

Retirada de resíduos foi feita por empresas contratadas via edital. Bruna Ourique / Prefeitura de Canoas/Divulgação

Empresas e profissionais contratados pela prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, para prestar serviços ao município logo após a enchente de 2024 afirmam que ainda não receberam pelos trabalhos realizados. Entre aqueles que têm pagamentos pendentes, estão os responsáveis pelos laudos de imóveis afetados pela cheia e pela limpeza das ruas durante o desastre.

No caso de arquitetos e engenheiros, são cerca de cem empresas que avaliaram a situação de quase 10 mil imóveis ainda no ano passado. O trabalho possibilitou que famílias que tiveram as residências danificadas fossem cadastradas em programas sociais, como o Compra Assistida. O montante pendente pode chegar a cerca de R$ 3 milhões, estimam os profissionais.

Em junho, a prefeitura havia previsto que começaria a realizar os repasses ainda na segunda quinzena daquele mês. Entretanto, o cronograma não foi cumprido. Agora, a Secretaria Municipal da Fazenda afirma que está trabalhando na organização do fluxo de caixa para efetuar os pagamentos assim que possível.

Parte do grupo procurou a Justiça para obter o pagamento, enquanto outra parte ainda aguarda reuniões com a prefeitura em busca de uma solução.

Cerca de 10 mil imóveis passaram por vistoria na cidade. Gelson Saldanha / Arquivo Pessoal

Serviços de limpeza

Empresas e pessoas contratadas para a limpeza de resíduos da enchente das ruas também relatam a falta de pagamento. Um representante do Grupo THV, que venceu o edital, estima que a pendência seja de cerca de R$ 7,9 milhões.

A empresa contratou outras companhias para a realização dos trabalhos. A Ariel Serviços, de São Leopoldo, informou à Zero Hora que recebeu parte dos depósitos, mas que ainda aguarda a conclusão do repasse. Em razão do atraso, 140 trabalhadores ficaram sem o pagamento. O representante da Ariel afirma que abriu mão do lucro para pagar os caminhoneiros contratados.

Em outubro do ano passado, os trabalhadores chegaram a fazer um protesto reivindicando o pagamento. Na próxima semana, fecha um ano que a limpeza da cidade foi concluída.

Aguardo de verba federal

A prefeitura alega que aguarda verba do governo federal para regularizar os pagamentos. Na semana passada, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional anunciou R$ 22,6 milhões para ações de resposta à enchente em Canoas.