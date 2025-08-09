Como investir no mercado financeiro sendo iniciante? 

Levantamento da Anbima com o Data Folha aponta que 59 milhões de pessoas investem hoje em produtos financeiros. Golden House Images / adobe.stock.com

O mercado financeiro vem caindo no gosto de parcela cada vez maior da população, que está incorporando ao seu vocabulário o verbo investir — no sentido de empregar dinheiro. Dados da oitava edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) em parceria com o Datafolha, projetam que o número de investidores no país deve crescer em 2025.

O levantamento indica que 18 milhões de pessoas têm a intenção de começar a investir, enquanto 14 milhões — dos 59 milhões que investem atualmente em produtos financeiros — cogitam deixar o mercado ao longo deste ano.

Caso essa estimativa saia do papel, serão mais quatro milhões de brasileiros no grupo de investidores até o fim do ano. Isso significaria salto de 37% para 39% desta população, segundo o levantamento.

São pessoas que buscam renda extra, segurança, poupança ou aposentadoria mais confortável. Especialistas destacam que parte desse público, contudo, acaba envolta armadilhas ou travas na busca pelos objetivos. Por isso, apontam que o início dessa prática passa por educação financeira, que abrirá as portas para decisões mais assertivas em um ambiente marcado por tentativa e erro.

Antes de tudo: educação financeira

Ter noção clara sobre seu orçamento, disposição ao risco e objetivos cria uma base mais sólida para decisões a seguir quando o assunto é a busca de renda no mercado financeiro. Isso passa pela chamada educação financeira, apontada por quem atua no ramo como o primeiro passo nesse caminho.

Professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Guilherme Ribeiro afirma que o autoconhecimento tem papel importante nesse momento. Saber qual é o seu perfil é uma informação preciosa tanto para a tomada de decisão em relação aos produtos que vai adquirir quanto aos retornos que circundam esse investimento, segundo o especialista financeiro:

— Se uma pessoa demonstra medo de perder dinheiro, ela já denota que tem medo de risco. Outros já avaliam que, com mais risco, podem ter mais retorno. Então, é exatamente esse tipo de situação que o investidor tem que estudar. Tem que se conhecer para poder saber em que tipo de produto vai investir. Por isso, a educação financeira é fundamental para a pessoa também ter esse conhecimento. Conseguir ver se está sendo empurrada para um produto que é inadequado de acordo com o perfil dela.

Líder da XP no Rio Grande do Sul, empresa do ramo financeiro e de investimentos, Bruno Vargas destaca que entender a distinção entre poupar e investir é o ponto de partida:

— A capacidade de poupança nada mais é do que entender se a família ou a pessoa é superavitária. Ou seja, se ela gasta menos do que recebe, se as despesas são menores do que os ganhos. A partir daí, a gente começa a entrar no universo realmente dos investimentos.

Qual o melhor investimento para iniciantes

Marcelo Scherer Perlin, professor associado da UFRGS na Escola de Administração e especialista em mercado financeiro, afirma que, para perfis mais conservadores e avessos ao risco, a renda fixa pode ser um aporte interessante:

— Para o investidor que está começando, um título interessante é o título do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. É um produto onde basicamente você empresta ao governo e tem um retorno com base na taxa Selic, que hoje está em 15% ao ano. Então, nesse momento em que a gente está falando, seria um momento ótimo para começar a investir nisso.

Já no caso dos investidores com comportamento mais agressivo, Perlin afirma que a atenção em relação à qualidade das ações no mercado de renda variável é um dos pontos mais importantes.

— Uma boa dica para quem está começando é focar na qualidade das empresas e não no preço das ações. Focar em empresas que têm uma boa gestão, que têm lucro. Parece uma coisa óbvia, mas às vezes precisa ser dita. Então, foca em empresas boas. Outro ponto importante: tenha bem claro qual é o horizonte do investimento. Tem que pensar no horizonte de cinco a 10, 15 anos ou preferencialmente horizonte infinito de investimento. Às vezes, você carrega aquelas empresas que você investiu pro resto da sua vida e isso dá certo — sugere Perlin.

O professor Guilherme Ribeiro afirma que produtos como Certificado de Depósito Bancário (CDB) pós-fixados são ativos interessantes para investidores avessos ao risco, porque garantem previsibilidade maior, vantagem buscada pela maioria desse público.

Para os mais moderados, um mix entre renda fixa pós e pré-fixada pode ser interessante, de acordo com Ribeiro. Já para os mais agressivos, ações, ETFs e derivativos podem ser boas escolhas na avaliação do docente.

O líder da XP no Rio Grande do Sul afirma que, independentemente do estilo do investidor, a diversificação de ativos dentro da carteira é a regra de ouro para maior sucesso e menos surpresas nos investimentos:

— Normalmente, essas carteiras acabam tendo um pouco de tudo. O que vai mudar é o peso. A carteira mais conservadora, por exemplo, tem menos renda variável. Já a carteira arrojada tem mais renda variável, mais mercado internacional em renda variável, que a gente chama de estoque.

Vargas destaca que o assessor de investimento é um parceiro importante nesse processo para decisões mais certeiras e consistentes.

Organização, reserva de dinheiro e resultados

Ingrid Mallmann reviu o orçamento e começou a fazer pequenos aportes em CDBs; hoje tem investimentos maiores e diversos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com aportes iniciais de R$ 50 a R$ 100, a técnica contábil Ingrid Mallmann, 23 anos, resolveu investir parte da renda em 2024. Hoje, após pegar gosto pelo processo e um aumento salarial, investe cerca de R$ 1,5 mil.

Moradora de Porto Alegre, Ingrid começou essa transição, no ano passado, com educação financeira. Com orçamento apertado, resolveu cortar gastos com itens não essenciais para fazer uma reserva em dinheiro. Em seguida, começou a fazer aportes pequenos, em CDBs, contratados após visita a um banco. Desde então, não parou mais. Com a melhora no salário, aumentou a fatia da renda destinada a investimentos e diversificou sua carteira, adquirindo também itens como letras de crédito imobiliário (LCI).

Quando eu vi que quanto mais eu poupava e investia mais retorno eu tinha, mais vontade eu tinha de guardar dinheiro para aumentar meu rendimento. E quando consegui a minha primeira conquista, que era algo que eu achava um sonho muito distante, que foi dar a entrada no meu apartamento, foi uma realização muito grande. INGRID MALLMANN Técnica contábil

— Revisar minhas finanças foi fundamental. Se eu não tivesse revisado, se eu não tivesse visto meus gastos, ia continuar tendo aquelas saídas e continuar sem dinheiro para investir — diz Ingrid.

Para os próximos passos, estuda diversificar mais os investimentos, migrando com mais força para a renda variável.

Dicas para começar a investir

Com base nas análises das fontes ouvidas na reportagem, montamos uma lista com as principais dicas para quem pretende começar a investir.

Comece pela educação financeira. Com a clareza sobre o quanto ganha e o quanto gasta, além de organizar o orçamento, você cria reserva que pode ser usada em investimentos.

Identifique qual o seu perfil de investimento. Entender qual o nível de disposição ao risco e às oscilações do mercado é fundamental antes de realizar qualquer aporte.

Estude o mercado financeiro. Conhecimento sobre as opções de investimento permitem um filtro maior sobre os ativos mais interessantes de acordo com o seu perfil. Isso evita a compra equivocada de produtos e decepções.

Tente ter uma reserva de segurança. Um dinheiro aplicado que renda com menos oscilações. Por exemplo, uma quantia que permita viver com gastos fixos durante seis meses é um colchão de segurança para imprevistos.

Caso seu perfil seja mais conservador, itens de renda fixa pós-fixados, como Tesouro Selic e CDBs, são boas opções para aportes mais seguros e com previsibilidade de retorno no longo prazo. O retorno é menor, mas menos sujeito a flutuações.

Se você se encaixa em um perfil mais moderado, mesclar a carteira com itens de renda fixa pós-fixada e renda fixa pré-fixada, como títulos do governo federal com taxa de juros fixa por um período, é opção interessante para começar.

Se você é mais agressivo, busque opções de renda variável, como ações de empresas sólidas e com bom lucro. Além disso, pense em uma carteira diversificada, com ativos como fundos imobiliários, ETFs, Tesouro Direto e derivativos.

Em todos os casos, busque a diversificação de ativos. Isso é interessante para passar de forma menos conturbada por oscilações de mercado e aproveitar oportunidades ao longo do caminho para impulsionar os negócios.

Busque detalhes sobre a tributação dos investimentos antes de fechar contrato para evitar surpresas.

A busca por um assessor de investimentos pode auxiliar nesse processo, garantindo ajuda especializada para montar carteira, gerenciar ativos e aproveitar oportunidades de mercado.

Entenda os principais termos relacionados a investimentos citados nesta reportagem

Ação

Uma ação representa a menor fração de uma empresa de capital aberto, negociada livremente na bolsa de valores. Se o investidor compra uma ação, está, na prática, adquirindo um pedaço de uma companhia.

A compra de ações é considerada o primeiro passo para quem planeja investir na bolsa de valores — o mercado onde são negociados diferentes produtos de investimentos. No Brasil, ela é conhecida como B3.

Carteira de investimentos

Uma carteira de investimentos é um grupo de diferentes ativos do mercado financeiro que um investidor pode deter, com o objetivo de estimular a diversificação das aplicações.

CDB — Certificado de Depósito Bancário

CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. É um título de renda fixa emitido por instituições financeiras e bancos para captar recursos. Na prática, quando o usuário investe em CDB, ele empresta dinheiro ao banco e, em troca, recebe o valor com juros após um período determinado.

ETF - Fundos de índice

A sigla ETF se refere a Exchange Traded Funds ou a fundos de índice. São fundos de investimento, admitidos à negociação na bolsa de valores, que costumam acompanhar ou replicar a rentabilidade de um determinado índice de referência, como o Ibovespa, ou qualquer índice de ações ou de renda fixa.

FII — Fundos de Investimento Imobiliários

São fundos de investimentos que reúnem a aplicação de diversos investidores com o objetivo de aplicar em empreendimentos imobiliários, de acordo com a política estabelecida em cada fundo.

Gestão de risco

Trata-se de um somatório de estratégias para identificar, avaliar e reduzir os riscos que podem afetar os investimentos.

LCI — Letras de Crédito Imobiliário

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, que conferem aos seus titulares direito de crédito pelo valor nominal, juro e, se for o caso, atualização monetária. As LCIs devem ser lastreadas por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis.

Na prática, representam outra maneira de os bancos captarem recursos, porém com lastro em créditos imobiliários, e, portanto, utilizadas como fonte de recursos para o setor imobiliário.

Renda fixa

Trata-se de um tipo de investimento de longo prazo, em que a rentabilidade é previamente definida. Ao aplicar, a pessoa não sabe exatamente quanto vai receber, mas já tem definido o que determinará este quanto.

Renda variável

Do contrário, renda variável refere-se a investimentos onde a rentabilidade não é garantida e pode oscilar.

Rendimento

Rendimento é o quanto um investimento oferece de retorno. Por exemplo, uma ação ao preço de R$ 200 que tenha pagado um dividendo de R$ 10, tem um rendimento histórico de 5%.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que permite que pessoas físicas invistam em títulos públicos federais. Na prática, a pessoa empresta dinheiro ao governo e, em troca, recebe juro ou valorização.

Títulos pré-fixados e pós-fixados