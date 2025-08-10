Como chegar ao primeiro R$ 1 milhão e quanto tempo pode levar? Entenda

Alcançar o primeiro R$ 1 milhão é possível, mas não é tarefa rápida, apontam analistas de mercado. Uladzimir / adobe.stock.com

Alcançar o primeiro R$ 1 milhão é um dos principais sonhos de investidores, especialmente dos iniciantes. Nos últimos anos, o tema aparece com frequência em canais do YouTube e em conteúdos elaborados por influenciadores que tratam do mercado financeiro. Analistas afirmam que, sim, é possível chegar à cifra começando a investir mesmo com pouco. Mas, se você está esperando fazer isso em pouco tempo ou com “alguma fórmula mágica”, é melhor pensar em outros objetivos.

Organização das contas, investir cedo, consistência, diversificação, olhar atento às oportunidades e paciência estão entre as principais regras que precisam ser seguidas neste caminho, segundo especialistas ouvidos pela reportagem.

Thiago Salomão, analista de investimentos e fundador do Market Makers, afirma que o longo prazo é um fator que joga a favor do investidor na busca por esse objetivo. Além disso, é necessário usar o investimento como um complemento à renda. Para isso, ter um bom planejamento financeiro, montar uma reserva de emergência, respeitar seu perfil de investimento e diversificar são pontos essenciais nesse processo, segundo o especialista:

A diversificação é a melhor forma de você estar exposto a todas as oportunidades de mercado. Vai diminuir seu potencial de ganho, você vai, talvez, demorar mais para chegar no R$ 1 milhão do que se investir direto em ações? Com certeza. Mas esse jogo de chegar no R$ 1 milhão é no longo prazo. É um jogo de consistência. Senão, vira jogo do tigrinho. THIAGO SALOMÃO Analista de investimentos e fundador do Market Makers

Luciane Franke, professora da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos, destaca a importância de desconfiar de soluções e caminhos milagrosos para chegar ao primeiro R$ 1 milhão. Tentar encurtar o caminho pode gerar problemas e frustrações:

— Não tem nenhum fundo de realidade esse ganho fácil e rápido. Não é uma possibilidade. As pessoas precisam ficar muito atentas quando observarem esse tipo de anúncio, porque essa não é uma realidade. O processo é muito mais complexo do que simplesmente eu fazer uma aposta e ficar milionário em pouco tempo.

Uma das formas de conseguir multiplicar os ganhos com investimentos é usar o juro composto a seu favor. Por exemplo, em termos gerais, se você investe R$ 1 mil e tem retorno de 15% ao ano, ganha 1,1716% por mês. A taxa mensal é quebrada, porque não basta apenas dividir 15% por 12 meses no sistema de juro composto. É necessário fazer uma divisão proporcional por mês, que chega nesse valor de 1,1716%.

Com isso, no primeiro mês de investimento, você acumula R$ 1.011,72. No segundo mês, a taxa de 1,1716% não é aplicada sobre os R$ 1.000, mas sim sobre os R$ 1.011,72 do mês anterior, totalizando R$ 1.023,57.

Nesse cenário, não perder tempo no processo de poupar dinheiro para aplicar é fundamental.

— A mesma variação percentual tem um efeito absurdo quando você tem um montante maior. E como é que você faz para ter um montante maior? Começando cedo. Não tem jeito. O melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia para você começar a investir é hoje. Quanto antes você começar a guardar seu dinheiro e investir, mais rápido você vai chegar no primeiro milhão — explica Salomão.

Dicas para começar a busca pelo primeiro milhão