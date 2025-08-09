Combustível a partir do lixo e autoatendimento para banho no pet: as fotos da semana em Zero Hora

A planta de biometano fica localizada em Minas do Leão. André Ávila / Agencia RBS

A semana começou com o registro do fotógrafo André Ávila, que visitou a primeira planta de produção de biometano em um aterro sanitário no RS, em Minas do Leão. O combustível poderá ser usado para movimentar a indústria do Estado.

Tutores podem dar banho nos seus pets no local. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em Porto Alegre, o fotógrafo Mateus Bruxel acompanhou a rotina da Cusco Box, um serviço pet com autoatendimento em que os tutores banham seus animais.

Dança típica do Estado se tornará patrimônio cultural. André Ávila / Agencia RBS

Na imagem de André Ávila, dançarinos ensaiam o bugio, um ritmo gaúcho que será declarado patrimônio cultural do Estado.

O empreendimento é responsável por recuperar brinquedos antigos. André Ávila / Agencia RBS

Luiz Carlos Berthold é proprietário da Central Técnica de Brinquedos. Na pauta de André Ávila, Zero Hora mostrou o lugar e a rotina de recuperação de brinquedos, a maioria com grande apelo sentimental e que guardam memórias dos donos.

Exposição de José Antônio da Silva estará disponível no museu Iberê Camargo, em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

O museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, sediará a exposição ''Pintar o Brasil'', do artista José Antônio da Silva, conhecido como "Van Gogh brasileiro". O registro é de André Ávila.

O treinador colorado, Roger Machado, durante o jogo contra o São Paulo, no Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

No Beira-Rio, a fotógrafa Duda Fortes registrou Roger Machado, treinador do Internacional, durante o jogo em que o time foi derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1.

Wrana Maria Panizzi, a primeira reitora de uma universidade federal no Estado. Duda Fortes / Agencia RBS