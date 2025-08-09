Combustível a partir do lixo e autoatendimento para banho no pet: as fotos da semana em Zero Hora

A semana começou com o registro do fotógrafo André Ávila, que visitou a primeira planta de produção de biometano em um aterro sanitário no RS, em Minas do Leão. O combustível poderá ser usado para movimentar a indústria do Estado.
Em Porto Alegre, o fotógrafo Mateus Bruxel acompanhou a rotina da Cusco Box, um serviço pet com autoatendimento em que os tutores banham seus animais.
Na imagem de André Ávila, dançarinos ensaiam o bugio, um ritmo gaúcho que será declarado patrimônio cultural do Estado.
Luiz Carlos Berthold é proprietário da Central Técnica de Brinquedos. Na pauta de André Ávila, Zero Hora mostrou o lugar e a rotina de recuperação de brinquedos, a maioria com grande apelo sentimental e que guardam memórias dos donos.
O museu Iberê Camargo, em Porto Alegre, sediará a exposição ''Pintar o Brasil'', do artista José Antônio da Silva, conhecido como "Van Gogh brasileiro". O registro é de André Ávila.
No Beira-Rio, a fotógrafa Duda Fortes registrou Roger Machado, treinador do Internacional, durante o jogo em que o time foi derrotado pelo São Paulo, por 2 a 1.
Fechando a semana, o retrato de Wrana Maria Panizzi, primeira reitora da Universidade Federal no Rio Grande do Sul (UFRGS) por Duda Fortes. A pauta aborda o recorde de reitoras em universidades federais no Estado.