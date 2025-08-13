Combate à adultização e auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quarta-feira (13).
Melo sanciona auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica, mas veta artigo sobre valor e tempo do benefício
O prefeito Sebastião Melo sancionou a lei que cria um auxílio-aluguel para mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica em Porto Alegre, mas vetou o artigo que definia o valor e o tempo de concessão do benefício. A norma foi publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial.
Segurança
Saiba os bairros e horários com maior número de roubo a pedestres em Porto Alegre
No primeiro semestre de 2025, foram registrados 2.575 assaltos nas ruas da Capital. Isso significa que, nesses 180 dias, uma pessoa foi assaltada a cada duas horas em Porto Alegre. Zero Hora analisou as ocorrências e, em mapa e gráfico, sinalizou os bairros e horários com o maior número de roubos.
Trânsito
Filho de vereadora de Campo Bom é uma das vítimas de acidente na BR-116
Entre as três vítimas do acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (13) na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, está Davi Adrian da Silva, 18 anos, filho da vereadora suplente de Campo Bom Ana Machado. No veículo também estavam Eduardo Hoffmeister e Vitor Golfetto, ambos de 19 anos, que também morreram.
Política
Programa de incentivos cria 14º salário para professores, diretores e servidores de escolas
O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (13), um plano de incentivos destinado a impulsionar os índices de aprendizado no Rio Grande do Sul. Batizado de Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, o plano prevê o pagamento de um bônus para professores, diretores, servidores e alunos de escolas que atingirem as metas pactuadas com a Secretaria Estadual de Educação. Esse bônus será equivalente a um 14º salário nas escolas que atingirem as metas.
- Rosane de Oliveira: Leite queria ter criado há mais tempo a gratificação para professores
Comportamento
Por que a solução para a "adultização" na internet não depende apenas de lei? Entenda o papel dos pais e da sociedade
As denúncias de adultização e erotização precoce de crianças e adolescentes, expostas pelo influenciador Felca no vídeo que mobilizou o país nos últimos dias, geraram o envio de uma lei pelo governo federal ao Congresso para a regulação das big techs, bem como propostas na Câmara dos Deputados para a proteção de menores.
A resolução do problema, contudo, não depende apenas da lei: exige esforços e engajamento mais amplos em diferentes esferas da sociedade, segundo especialistas.
- Como proteger crianças e adolescentes na internet e controlar a exposição
"Nossa fé é diferente do que as pessoas pensam": por que as religiões de matriz africana crescem entre jovens
Ao som de tambores e xequerês, a estudante Juliana Bispo Farias, 16 anos, saúda os orixás dançando e cantando em meio ao xirê, tradicional ritual das religiões de matriz africana que presta homenagem às divindades cultuadas. Os pés descalços e os braços expostos pelo axó (vestimenta) vermelho e amarelo contrastam com o frio típico de uma noite de julho, mas ela não parece incomodada com a temperatura.
Cultura e lazer
Os Fagundes falam sobre emoção de show em homenagem ao pai: "Nos ensinou a amar a cultura do RS"
Uma noite para três filhos reverenciarem o pai. Também para o pai celebrar sua prole. Todos juntos no mesmo palco. É o que farão Os Fagundes nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Trata-se do show De Filho para Pai, em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no último domingo (10). Os ingressos estão esgotados.
Economia
Reconhecimento de avanços, mas com cobranças: como setores afetados pelo tarifaço no RS avaliam pacote do governo
No dia em que o governo federal anunciou as medidas de apoio a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, lideranças empresariais gaúchas analisaram o alcance do plano de contingência. O pacote foi visto como importante, mas de efeito temporário ou insuficiente diante dos impactos do tarifaço.