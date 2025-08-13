Combate à adultização e auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica: leia o resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quarta-feira (13).

Melo sanciona auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica, mas veta artigo sobre valor e tempo do benefício

Artigo vetado previa pagamento de um salário mínimo por mês a mulheres vítimas de violência. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O prefeito Sebastião Melo sancionou a lei que cria um auxílio-aluguel para mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica em Porto Alegre, mas vetou o artigo que definia o valor e o tempo de concessão do benefício. A norma foi publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial.

Segurança

Saiba os bairros e horários com maior número de roubo a pedestres em Porto Alegre

Centro é o bairro que concentra o maior número de ocorrências. André Ávila / Agencia RBS

No primeiro semestre de 2025, foram registrados 2.575 assaltos nas ruas da Capital. Isso significa que, nesses 180 dias, uma pessoa foi assaltada a cada duas horas em Porto Alegre. Zero Hora analisou as ocorrências e, em mapa e gráfico, sinalizou os bairros e horários com o maior número de roubos.

Trânsito

Filho de vereadora de Campo Bom é uma das vítimas de acidente na BR-116

Davi Adrian e a mãe, Ana Machado. Arquivo pessoal / Câmara de Vereadores de Campo Bom

Política

Programa de incentivos cria 14º salário para professores, diretores e servidores de escolas

Diretores lotaram o Teatro da Feevale em Novo Hamburgo. Henrique Ternus / GZH

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (13), um plano de incentivos destinado a impulsionar os índices de aprendizado no Rio Grande do Sul. Batizado de Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, o plano prevê o pagamento de um bônus para professores, diretores, servidores e alunos de escolas que atingirem as metas pactuadas com a Secretaria Estadual de Educação. Esse bônus será equivalente a um 14º salário nas escolas que atingirem as metas.

Comportamento

Por que a solução para a "adultização" na internet não depende apenas de lei? Entenda o papel dos pais e da sociedade

É fundamental compreender os riscos que a internet oferece antes de liberar o acesso a qualquer dispositivo. Larysa / stock.adobe.com

As denúncias de adultização e erotização precoce de crianças e adolescentes, expostas pelo influenciador Felca no vídeo que mobilizou o país nos últimos dias, geraram o envio de uma lei pelo governo federal ao Congresso para a regulação das big techs, bem como propostas na Câmara dos Deputados para a proteção de menores.

A resolução do problema, contudo, não depende apenas da lei: exige esforços e engajamento mais amplos em diferentes esferas da sociedade, segundo especialistas.

"Nossa fé é diferente do que as pessoas pensam": por que as religiões de matriz africana crescem entre jovens

Juliana Bispo Farias, 16 anos, é filha de pais de santo e foi iniciada no batuque no primeiro ano de vida. André Ávila / Agencia RBS

Ao som de tambores e xequerês, a estudante Juliana Bispo Farias, 16 anos, saúda os orixás dançando e cantando em meio ao xirê, tradicional ritual das religiões de matriz africana que presta homenagem às divindades cultuadas. Os pés descalços e os braços expostos pelo axó (vestimenta) vermelho e amarelo contrastam com o frio típico de uma noite de julho, mas ela não parece incomodada com a temperatura.

Cultura e lazer

Os Fagundes falam sobre emoção de show em homenagem ao pai: "Nos ensinou a amar a cultura do RS"

Paulinho, Ernesto, Neto e Bagre: Os Fagundes realizam show no Teatro do Bourbon Country nesta quinta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma noite para três filhos reverenciarem o pai. Também para o pai celebrar sua prole. Todos juntos no mesmo palco. É o que farão Os Fagundes nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Trata-se do show De Filho para Pai, em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no último domingo (10). Os ingressos estão esgotados.

Economia

Reconhecimento de avanços, mas com cobranças: como setores afetados pelo tarifaço no RS avaliam pacote do governo

Anúncio foi feito pelo presidente Lula nesta quarta. Ricardo Stuckert / PR

No dia em que o governo federal anunciou as medidas de apoio a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, lideranças empresariais gaúchas analisaram o alcance do plano de contingência. O pacote foi visto como importante, mas de efeito temporário ou insuficiente diante dos impactos do tarifaço.