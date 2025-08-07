Geral

Impacto no bolso
Notícia

CNH pode ficar até 75% mais barata com novo modelo em estudo pelo governo; confira o valor

Nova proposta dispensa aulas obrigatórias em autoescolas e promete ampliar o acesso à habilitação no país. Medida enfrenta resistência dos setores diretamente afetados

Leonardo Martins

Enviar email

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS